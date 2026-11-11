Радев с разтърсващ призив към България: Време е да се осъзнаем!

С изключително силно и емоционално послание към всички българи започна днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев. В Деня на национален траур за жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ той призова за повече разум, дисциплина и отговорност на пътя. Министър-председателят напомни, че при трагедията загинаха 11 души, а 51 пострадаха. Радев подчерта, че разследването ще установи причините за катастрофите, но нищо не може да върне човешкия живот.

„Вчерашният ден бе белязан от трагедия на пътя, 11 души загинаха, а 51 пострадаха на АМ „Тракия“. Всички сме потресени от видяното. Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите“, заяви премиерът в началото на правителственото заседание.

Румен Радев изказа дълбоки съболезнования на семействата и близките на жертвите. По негово предложение заседанието на Министерския съвет започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите. След това министър-председателят отправи пряко обръщение към всички българи, като призова всеки да се замисли за отговорността, която носи, когато сяда зад волана.

„Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине между ламарините на магистралата. Повярвайте ми, гледката е ужасна. Да, причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта“, заяви Радев.

Премиерът продължи с предупреждение за опасностите от високата скорост и неспазването на дистанция, като постави човешкия живот над желанието да се стигне по-бързо до крайната цел.

„Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си. Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим себе си. Мислете за хората, които ви очакват, и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата. Пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост“, призова министър-председателят.

Румен Радев отправи специална благодарност към всички, които са участвали в спасителната операция след тежките сблъсъци. Той изрази признателност към лекарите, медицинските работници, пожарникарите, полицаите, военнослужещите и доброволците за бързите и професионални действия. Премиерът подчерта, че благодарение на тяхната намеса и координация е било предотвратено още по-голямо увеличение на броя на жертвите.

Изявлението на Радев прозвуча ден след безпрецедентните по мащаб верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“, в които попаднаха десетки превозни средства. Правителството обяви 11 ноември за Ден на национален траур, а разследването на причините за трагедията продължава.