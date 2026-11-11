5,68 милиарда евро за здраве. НЗОК поема нови дейности и лечението в чужбина

Важна промяна за децата с тежки заболявания подготвя Националната здравноосигурителна каса от 2027 г. Предвижда се законова гаранция, която да осигури непрекъснато лечение на пациентите с редки и онкологични заболявания и след навършването на 18 години. Това е една от най-съществените новости в проектобюджета на НЗОК за следващата година, одобрен от Надзорния съвет на 10 ноември. Касата ще разполага с 5,68 милиарда евро, или с близо 427 милиона евро повече от настоящата година.

Край на прекъсването на лечението при навършване на пълнолетие

Новата законова гаранция цели да осигури приемственост в лечението на младежи с тежки диагнози, които преминават от детската към системата за медицинско обслужване на възрастни. Предвижда се терапията на пациентите с редки и онкологични заболявания да продължава без прекъсване заради навършването на 18-годишна възраст. Така ще се гарантира последователността на медицинските грижи в един от най-важните моменти за тези пациенти.

Съществена промяна има и във финансирането на лечението в чужбина. Към бюджета на НЗОК преминават дейности, досега финансирани от Министерството на здравеопазването. За лечение на деца и възрастни зад граница, генетични изследвания, диетични храни и медицински изделия са предвидени общо 44,76 милиона евро.

Нови изследвания ще следят здравето на децата

Проектобюджетът включва три нови профилактични дейности, насочени към детското здраве. Те обхващат проследяване на телесната маса и костната структура, изследвания на кръвната картина и липидния профил, както и консултации със специалисти при необходимост. Целта е здравословните проблеми да бъдат установявани по-рано и децата да получават своевременна медицинска помощ.

Запазва се и заплащането от касата на антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7-годишна възраст. Предвиждат се допълнителни възможности за диагностика и наблюдение на хората с хронични бъбречни заболявания. Личните лекари ще извършват диспансерни прегледи и на пациенти, които страдат от повече от едно хронично заболяване.

Повече средства за болниците и лекарствата

Най-голямата част от бюджета отново е предназначена за болнична помощ - 2,562 милиарда евро. За лекарства, медицински изделия и диетични храни са заложени още 1,454 милиарда евро. Първичната извънболнична помощ ще разполага с 362,9 милиона евро, специализираната - с 368,8 милиона евро, а за изследвания са предвидени 176,7 милиона евро.

Близо 82 милиона евро са отделени за амбулаторни процедури, които позволяват диагностика и проследяване на пациенти без продължителен болничен престой. Предвидено е също финансиране за съвременна биомаркерна и генетична диагностика при онкологични заболявания.

По-бързо осигуряване на помощните средства

За помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания са заложени 26,12 милиона евро. Предвижда се съкращаване на сроковете за плащане, както и въвеждане на единни спецификации и ценови контрол. С промените НЗОК ще поеме финансирането на тези дейности по новия бюджетен ред.

Проектът включва и допълнителни механизми за контрол на разходите. При въвеждането на нови медицински изделия ще се извършва предварителна оценка на въздействието им върху бюджета, а за онкологичните лекарства се предвижда прилагане на 18-месечна среднопретеглена стойност.