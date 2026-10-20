Лекар на годината 2026 е урологът проф. д-р Калоян Давидов, д.м. от УМБАЛ „Софиямед“

Проф. д-р Калоян Давидов, д.м., началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“ и ръководител на специализирания Простата център в лечебното заведение, е тазгодишният носител на най-високото отличие на Българския лекарски съюз- „Лекар на годината 2026“.

Наградата му бе връчена по време на официалната церемония по случай Деня на българския лекар – 19-ти октомври, която се състоя тази вечер в Националния исторически музей. На събитието присъстваха водещи имена от лекарската гилдия, представители на държавните институции, медицинската и академичната общност, ръководители на лечебни заведения и лекари от цялата страна, а призът на проф. Давидов връчи лично Президента на Република България г-жа Илияна Йотова.

„За мен е изключителна привилегия и висока чест да получа този приз от съсловната организация. Приемам я като оценка за постиженията ми като ръководител и част от екип от изключителни професионалисти, посветили се на грижата да можем да предоставим на българските пациенти това, което биха получили във водещи центрове в Европа и по света. Благодарен съм на „Софиямед“ и ръководството й за доверието и възможността да реализираме и развиваме своя потенциал, както и на семейството ми -за безрезервната подкрепа, търпение, вяра и че винаги са до мен. Желая на всички български лекари здраве- на тях и техните семейства, нека по-често си спомняме защо сме решили да бъдем лекари и да направим така, че българските пациенти да идват при нас с доверие“, коментира проф. Давидов по време на приемането на плакета.

Проф. Давидов е сред водещите специалисти и пионери в областта на високотехнологичната и миниинвазивната урология у нас. През 2008 г. той става първият български хирург, оперирал простата с лазер, а през 2016 г. се сертифицира за работа с хирургичната роботизирана платформа „Da Vinci“. До момента в екип той е осъществил над 1700 роботизирани операции за рак на простатата, бъбрека, пикочния мехур и пластични реконструкции. Той е и първият български уролог, избран за обучаващ хирург в образователната програма на производителя на робота „Da Vinci“.

През последните години проф. Давидов и екипът му внедряват редица иновативни технологии. През 2024 г. те разработват иновативна технология с добавена реалност и изкуствен интелект за 3D реконструкции при роботизирани операции на бъбреци и простата, а през септември 2025 г. въвеждат новия минимално инвазивен стандарт iTIND за лечение на увеличена простата.

През май 2026г. Проф. Давидов организира и ръководи мащабен научно-практически уъркшоп на тема „Робот-асистирана органсъхраняваща хирургия при злокачествени тумори на бъбрека“. Събитието, проведено в хибриден формат със съдействието на Българското урологично дружество, откроява проф. Давидов като ключова фигура в обучението на следващото поколение хирурзи. Чрез директни излъчвания от операционните зали на УМБАЛ „Софиямед“, той демонстрира пред колеги от страната и чужбина най-съвременните техники при 4 сложни робот-асистирани операции. Медици от над 10 държави следят най-модерните роботизирани методики онлайн, а с провеждането на специализирания workshop проф. Давидив, екипът му и лечебното заведение затвърждават позицията си на водещ академичен и технологичен център, в който иновациите и лекарската експертиза работят ръка за ръка в услуга на пациента.

Благодарение на своя богат професионален опит, висока експертиза и новаторски подход в медицината, проф. д-р Калоян Давидов е носител на редица престижни номинации, призове и международни признания.

Призът „Лекар на годината 2026“ е признание за неговия дългогодишен професионализъм, лидерство в прилагането на иновации, принос към обучението на млади специалисти и отдаденост към здравето и качеството на живот на пациентите.