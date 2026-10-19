Революция в магазина! Персонални цени

Революция в магазините. Хартиеният етикет, онзи малък правоъгълник, който повече от век и половина гарантираше еднаква стойност за всички купувачи, е на път да се превърне в музейна реликва. Светът на търговията навлиза в нова епоха, в която цената вече не е фиксирана, а динамична, наблюдаваща, персонализирана. Изкуственият интелект променя самата философия на пазаруването: от универсална стойност към индивидуална тарифа, изчислена според навиците, поведението и финансовите възможности на всеки отделен клиент, предава money.bg.

От етикета към алгоритмите

Идеята за общовалидна фиксирана цена се ражда през 60-те години на XIX век, когато Джон Уанамейкър въвежда предварително обявения етикет в универсалния си магазин във Филаделфия. Това е революция за времето си – край на пазарлъка, край на субективните оценки, край на неравното третиране. Цената става обещание, стабилност, ориентир.

Днес обаче дигитализацията разклаща този фундамент. Алгоритмите, които вече управляват транспорта и туризма чрез динамично ценообразуване, навлизат в търговията на дребно с нова сила. Докато Uber променя тарифите според търсенето, часа или времето, изкуственият интелект позволява нещо далеч по-радикално: ценообразуване, което наблюдава, анализира и преценява максималната сума, която конкретният купувач е готов да плати.

Това е преход от универсална стойност към индивидуална оценка – от етикет към алгоритъм.

Как работи персоналната цена

Съвременните системи обработват масиви от лични данни: история на покупки, честота на посещения, предпочитания, реакция към промоции, дори скоростта, с която потребителят разглежда даден продукт. На тази база търговските вериги могат да определят не себестойността на артикула, а неговата „психологическа цена“ – колко точно е готов да плати конкретният човек.

Доклад на Cornerstone Research от 2025 г. предупреждава, че това води до безпрецедентно гранулирано и непрозрачно ценообразуване. Потребителите виждат една цифра, но зад нея стои сложна система от изчисления, невидима и недостъпна за тях. Пазаруването се превръща в дигитален лабиринт, в който всеки върви по различна пътека и плаща различна цена.

Експериментът на Instacart: първият сигнал

През 2022 г. Instacart придобива софтуерната компания Eversight и започва тестове, които показват как една и съща кошница може да струва до 23% повече за определени клиенти. За четиричленно семейство това означава годишна разлика от около 1200 долара – сума, която променя целия бюджет.

Instacart отрича да прилага подобни практики масово и подчертава, че не използва демографски фактори като раса или пол. Но въпреки това компанията прекратява експериментите – знак, че обществената реакция е силна, а темата чувствителна.

Walmart и новата архитектура на цените

Персоналното ценообразуване вече се промъква и във физическите магазини. Проучване на Groundwork разкрива, че Walmart е подал патентни заявки за технологии, които могат да изграждат детайлни потребителски профили и да променят цените в реално време.

Представете си дигитални етикети, които се променят според това кой стои пред рафта. Ако клиентът вземе консерва риба тон, алгоритъмът може да повиши цената на майонезата – защото системата предполага, че той ще я купи. Това е нов тип пазаруване: не просто динамично, а персонално, моментално, наблюдаващо.

Walmart категорично отхвърля обвиненията и заявява, че няма да използва лични данни за индивидуални оферти. Но академичната общност остава скептична. Според Джей Загорски от Boston University никой търговец няма да признае подобни практики публично – рискът от масов бойкот е твърде голям.

Краят на фиксираната цена

Ерата, в която цената на дадена стока оставаше постоянна от седмица до седмица, вече е в миналото. На нейно място идва нова реалност – непрозрачна, алгоритмична, персонална. За потребителите това означава несигурност: бюджетът става труден за планиране, а пазаруването – непредвидимо.

За търговците това е златна възможност: максимизиране на печалбата чрез индивидуално таргетиране.

За обществото – въпрос без ясен отговор: докъде може да стигне персоналната цена, преди да се превърне в форма на дигитална дискриминация?