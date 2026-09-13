Държавата влиза в цените на храните, Абровски посочи червената линия
Нов механизъм трябва да дисциплинира търговците, а земеделците ще получат стимули да се обединяват
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Нов механизъм трябва да дисциплинира търговците, а земеделците ще получат стимули да се обединяват
Министърът заяви, че 13 търговски вериги са поели ангажимент за поне 15% по-ниски цени на основни продукти за шест месеца
Николай Вълканов предупреди, че ефектът за потребителите ще зависи от това дали мерките насърчават конкуренцията, или я ограничават
Земеделският министър заяви, че правителството е решено да въведе справедливост и контрол по цялата хранителна верига
Зеленчукопроизводители подадоха сигнали, че търговски вериги се опитват да прехвърлят намалението от 15% върху доставните цени
Ефективни ли са мерките и докога
Пламен Абровски настоя браншът да подава конкретни сигнали, за да могат институциите да реагират ефективно
Проверките на търговските обекти продължават постоянно
Само ден след срещата с премиера производители получили искания за по-ниски доставни цени и предупреждения за спиране на доставки
Депутатите ще решават за по-силен контрол върху пазара, прекомерните цени и санкциите срещу търговците
Инициативата на правителството "Кошница с грижа" е изключително социално отговорна, заяви министърът на земеделието
Какво смятат експертите
Обещават до 15% по-евтина потребителска кошница
Александър Пулев поиска доброволно поевтиняване от 15 до 30 процента и предупреди за съдебни и репутационни рискове
Правителството и търговците с общ ход срещу скъпите храни
Парламентът ще гласува нови мерки срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги
Той предупреди, че големите търговци не са склонни да понесат удар по сериозните си надценкиГолемите търговски вериги са мобилизирани да попречат на п...
В подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители
Комисията отчита ръст на сигналите, активни антитръстови производства и проверки в сектори като храни, горива, фармация и обществени поръчки
Управляващите искат изсветляване на надценките, по-силен контрол и повече натиск там, където цените растат необяснимо