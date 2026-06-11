Почна се! КЗП погна веригите, първи нарушения с цените

Председателят на КЗП Александър Колячев съобщи в кулоарите на парламента, че част от големите търговски вериги също са били санкционирани при установени нарушения, включително случаи на неправомерно завишаване на цените. Всеки конкретен случай се разглежда индивидуално, поясни той и допълни, че комисията ще продължи засиления контрол и очаква институционална подкрепа за разширяване на правомощията си.

Междувременно в пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов съобщи, че комисията вече е образувала две производства по сигнали за възможен натиск от търговски вериги върху производители за намаляване на цените. Процедурите са насочени към установяване на евентуални нарушения на конкурентните правила.

На свой ред в кулоарите Колячев допълни, че законът, приет от Народното събрание, представлява продължение на действащата нормативна уредба за въвеждане на еврото, като основната промяна е удължаване на срока на неговото действие.

По думите му новите текстове добавят допълнителни функции към работата на комисията, насочени към по-лесен достъп на потребителите до ежедневна информация, публикувана от регулатора, както и към създаване на по-конкурентна среда и по-ефективно взаимодействие между институциите, предаде NOVA.

„Ние разполагаме с достатъчно санкционни правомощия и оставаме контролен орган, който ще прилага закона така, както и досега“, подчерта той, като уточни, че промените не променят същността на дейността на КЗП, а я надграждат.

Относно въздействието върху цените той заяви, че санкционният режим остава основен инструмент за превенция на нарушенията, а повишаването на глобите има дисциплиниращ ефект върху търговците и тяхното поведение на пазара.

По отношение на двойното обозначаване на цените в лева и евро беше уточнено, че тази мярка се прилага само в рамките на действащия закон и ще действа до 9 август, след което няма да бъде предвидена.

От комисията посочиха, че проверките на търговските обекти продължават постоянно, включително както при малки търговци, така и при големи вериги, чрез планирани и масови инспекции на различни локации.

Според наблюденията на КЗП се отчита тенденция към намаляване на нарушенията, свързани с двойното обозначаване, но едновременно с това се увеличават случаите на необосновано повишаване на цените. За всички установени нарушения се прилагат съответните санкции в рамките на закона.

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