След година мълчание! Дъщерята на Тодор Славков проговори за смъртта на баща си

Катерина Славкова, дъщеря на Тодор Славков, разкри как е преживяла смъртта на баща си година след трагичния случай на 21 юли. 20-годишната студентка в Нидерландия призна, че месеци наред е била гневна, но в крайна сметка е намерила сили да му прости за решението да посегне на живота си.

Катерина е дъщеря на Тодор Славков от връзката му със Силвия Панайотова, вдовица на убития сикаджия Поли Пантев.

По думите на Катерина, тя е била в конфликт с баща си и двамата не са общували от април, поради което той не е присъствал на нейния абитуриентски бал. Разногласието възникнало след жесток скандал между сина на Иван Славков и майката Силвия Панайотова. При последния разговор Тодор Славков се държал обичайно и пускал майтапи.

Момичето отбеляза, че причината за фаталния чин остава загадка за близките, въпреки че Тодор Славков е имал свои вътрешни демони и болка по майка си Людмила Живкова, пише "Уикенд".

Катерина се върна в България, за да открие асамблеята „Знаме на мира“ заедно с леля си Евгения Живкова, както и да присъства на двойната панихида на баба си Людмила Живкова и своя баща Тодор Славков на Централните гробища. Катерина призна, че научава за знаменитата баба от родовите хроники, но я смята за велика жена.