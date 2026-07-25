Тръмп сподели гореща новина за България

Президентът на САЩ Доналд Тръмп привлече вниманието към България, след като сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на американската медия Newsmax, посветена на решението на Народното събрание да разреши временното използване на авиобаза „Безмер“ от американски военни самолети.

В материала на Newsmax вотът на българския парламент е представен като подкрепа за логистичните операции на САЩ. Според публикацията депутатите са одобрили решението със 136 гласа „за“, 13 „против“ и двама „въздържал се“.

Решението позволява до осем самолета-цистерни KC-135, около 250 американски военнослужещи и необходимото обслужващо оборудване да бъдат временно разположени в авиобаза „Безмер“ в периода 24 юли – 1 октомври.

Само логистични задачи

Според публикацията самолетите ще изпълняват логистични мисии, включително въздушно зареждане с гориво. Българските власти подчертават, че от територията на страната няма да се извършват нападателни операции, а зареждането ще се осъществява извън българското въздушно пространство.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заявява, че България е получила гаранции от стратегическия си партньор за минимизиране на рисковете за националната сигурност и че временното разполагане на техниката не превръща страната в участник във военните действия.

Предупреждения от Иран

Newsmax отбелязва, че решението е взето на фона на предупреждения от Иран, че държави, които позволяват използването на своя военна инфраструктура от американски сили, могат да бъдат разглеждани като съучастници в американски военни действия.

Според публикацията подобни опасения съществуват и сред част от жителите на района около авиобаза „Безмер“, които се тревожат, че при евентуална ескалация базата би могла да се превърне в потенциална мишена.

България като ключов съюзник

В анализа си Newsmax определя решението като знак за задълбочаващото се сътрудничество между България, САЩ и НАТО. Медията посочва, че наред с Полша България се утвърждава като един от най-близките партньори на Вашингтон по въпросите на сигурността на източния фланг на Алианса.

Фактът, че публикацията беше споделена лично от Доналд Тръмп в Truth Social, привлече допълнително международно внимание към решението на българския парламент.