На 54 г. си отиде изтъкнат наш телевизионер

Медийният свят в България потъна в дълбок траур след внезапната кончина на едно от най-уважаваните и разпознаваеми имена в българската телевизионна журналистика. Дългогодишният кадър на Нова телевизия Константин Темелков почина неочаквано на едва 54-годишна възраст, покосен от масиран инфаркт. Трагичната вест остави в шок и без думи колегите му, с които той споделяше ефира и напрегнатото ежедневие в продължение на десетилетия.

Човекът зад кадър, който правеше новините живи

Константин Темелков беше ключова фигура в структурата на Нова телевизия, където оставя незаличима следа като отговорен продуцент на новините и дългогодишен стълб в нюзрума. Неговата работа, макар и често скрита от камерите за широката публика, диктуваше пулса на информационния поток, който стотици хиляди българи проследяваха всеки ден. Колегите му го описват като човек с изключителен професионализъм, желязно спокойствие в критични ситуации и невероятно топло сърце, което винаги е било отворено за младите репортери в медията.

Внезапният удар, който спря едно голямо сърце

Фаталният инцидент се е случил напълно неочаквано, изненадвайки както семейството му, така и целия екип на телевизията. Близки до журналиста споделят, че той не е имал сериозни оплаквания преди това, което прави загубата още по-болезнена и трудна за осмисляне. Смъртта му настъпва в разгара на неговите зрели творчески години, когато Темелков все още имаше какво да даде на българската журналистика и на хората около себе си.

Вълна от скръб и признание в социалните мрежи

Новината за кончината на продуцента предизвика лавина от съболезнования и емоционални постове от десетки известни български журналисти, водещи и общественици. Всички те си спомнят за Косьо, както го наричаха с обич в кулоарите на медията, като за изключителен приятел, ментор и човек, чиято усмивка е внасяла светлина дори в най-мрачните и напрегнати дни на живия ефир. Поклон пред паметта му!

