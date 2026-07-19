Всичко по темата Смърт

Почина емблематичен музикант и депутат от НДСВ
Скръбна вест: Почина емблематичен музикант, педагог и депутат от НДСВ си отиде от този свят на 76-го...
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Скръбна вест: Почина емблематичен музикант, педагог и депутат от НДСВ си отиде от този свят на 76-го...
Тълпа от хора и екипи на "Бърза помощ" се събраха около безжизненото тяло
Пламен Асенов е автор на "Великите европейци“
Трагедията се разиграла в късния следобед вчера