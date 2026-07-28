Нова следа обръща разследването за огъня в Банкя

Пожарът, при който в дома си в Банкя загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, е предизвикан умишлено. Това показват официалните данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БТА. Разследването вече е насочено не само към причината за огъня, но и към вероятността той да е използван за прикриване на тежко престъпление. Сред неофициално проверяваните версии е опит за кражба на голяма сума от криптопортфейл на Янков.

Палежът вече е потвърден

Сигналът за горящата къща на ул. „Москва“ №35 е получен в 04:14 ч. на 27 юли в Оперативния център на столичната пожарна. След потушаването на пламъците огнеборците открили силно овъгленото тяло на Янков в една от стаите.

Първоначално разследващите работеха по всички възможни версии, включително убийство. Новите данни на пожарната вече показват, че огънят не е възникнал случайно, а е запален умишлено. От полицията и прокуратурата все още не са съобщили официално как е настъпила смъртта на бизнесмена и дали той е бил жив при избухването на пожара.

Криптопортфейлът влиза сред основните версии

По информация на медии една от проверяваните версии е, че нападението може да е свързано с големи средства, съхранявани в криптопортфейл на Янков. Според неофициалните данни извършителите може да са търсили достъп до цифровото му състояние, а след това да са подпалили къщата, за да заличат следите.

Тази хипотеза не е потвърдена официално и тепърва трябва да бъде подкрепена или отхвърлена чрез експертизите, телефонните комуникации и записите от камерите в района. Разследващите проверяват действията и контактите на Янков в часовете преди смъртта му.

Последната вечер се възстановява минута по минута

Според публикацията бизнесменът вечерял в известен ресторант в столичния квартал „Бояна“ с жената, с която живеел на семейни начала. След възникнал спор двамата не се прибрали заедно.

Едната неофициална версия е, че Янков се е върнал сам, а в къщата са го очаквали няколко души. Друг източник твърди, че той е пристигнал с мъж, като това можело да бъде проследено от видеокамери. И в двата случая ключови за разследването ще бъдат записите, маршрутът на бизнесмена и последните му телефонни разговори.

Владо Загатото

Владимир Янков бил познат и като Владо Загатото - прякор, свързан с името на една от основните му компании. Той притежавал половината от дружество, което внасяло и разпространявало кафе, чай, шоколадови и млечни продукти, вендинг машини, консумативи и резервни части.

По информацията до момента Янков не е бил свързван с публични конфликти, скандали или проблеми с органите на реда. Именно липсата на известни вражди прави мотива за жестокото престъпление още по-труден за установяване.

Аутопсията трябва да покаже точната причина и времето на смъртта, а пожаротехническите експертизи - откъде е започнал огънят и с какво е бил предизвикан. Засега сигурното е едно - къщата е запалена умишлено, а отговорът кой и защо го е направил остава скрит в последните часове от живота на Владимир Янков.