Страната гори по 100 пъти на ден. Пожарната бие камбаната

Пожарната обстановка в страната все още е сравнително спокойна за сезона, но тенденцията вече е тревожна. Средно между 100 и 150 пожара възникват на денонощие, а в активния пожароопасен период броят им обичайно достига между 250 и 350 на ден. Това заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов пред НоваНюз.

Той предупреди, че по-ниските температури и валежите досега са помогнали, но растителността започва да изсъхва и при силен вятър огънят може да се разпространява много бързо.

Спокойствието може да е измамно

„Към момента обстановката е сравнително спокойна за сезона, но тенденцията е тревожна“, каза Александър Джартов.

По думите му по-малкото тежки пожари досега се дължат основно на времето през последните седмици. Валежите и по-ниските температури са забавили изсъхването на треви, храсти и горска растителност, но този защитен ефект постепенно отслабва.

Джартов предупреди, че именно сухата растителност, съчетана със силен вятър, е най-опасната комбинация през лятото. В такива условия дори малко огнище може за минути да обхване големи площи.

Човешката небрежност остава водещата причина

Шефът на пожарната подчерта, че голяма част от пожарите са резултат от човешка дейност. Сред най-честите причини са палене на огън на неподходящи места, рязане на метали, хвърляне на фасове и други на пръв поглед дребни действия, които в сухо време могат да доведат до тежки последици.

Вече има и санкционирани граждани, причинили пожари със свои действия. Джартов съобщи, че са съставени 24 акта за установяване на административни нарушения.

Тези числа показват, че предупрежденията вече не са само превантивни. Службите започват да търсят отговорност там, където небрежността се превръща в реална опасност за хора, имоти и природа.

Пожарът край „Струма“ показа риска

Като пример за скоростта, с която може да се развие един пожар, Джартов посочи огъня между селата Левуново и Генерал Тодоров край автомагистрала „Струма“. Въпреки бързата реакция пламъците са обхванали около 1500 декара площ.

Този случай ясно показва колко трудно се овладява пожар, когато има суха растителност, открит терен и подходящи условия за разпространение. Подобни инциденти създават риск не само за земеделски площи и гори, но и за пътната безопасност, особено край натоварени трасета.

Службите влизат с допълнителни патрули

Джартов увери, че службите са подготвени за предстоящите летни месеци. Освен стандартните дежурства се извършват и допълнителни патрули, а техниката е в изправност.

Продължава и доставката на дронове, ръчни инструменти и специализирано оборудване за борба с горските пожари по съвместни проекти с общини и доброволци. Подобна техника става все по-важна, защото позволява по-бързо наблюдение на терен, по-добра координация и по-ранно откриване на огнища.

Джартов е отправял сходни предупреждения и в предишни активни сезони, когато броят на пожарите е достигал между 150 и 200 дневно и службите са призовавали за повишено внимание.

Лятото тепърва ще тества дисциплината

Най-опасният период още не е настъпил, а това прави предупреждението още по-сериозно. Ако дневният брой пожари се доближи до обичайните за активния сезон 250-350, всяка небрежност ще натоварва системата допълнително.

Пожарната може да бъде подготвена, техниката може да е изправна, а патрулите - повече, но първата линия на защита остава поведението на хората. Един фас, една искра от инструмент или един запален огън на неподходящо място могат да превърнат спокойния сезон в бедствие. Предупреждението на Джартов е ясно - летният риск вече започва да се натрупва.

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