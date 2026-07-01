Токсичен апокалипсис: Огнено бедствие погълна фабрика. Задушава софиянци с отровата си

Истински екологичен и огнен кошмар се разигра в късните следобедни часове в покрайнините на столицата, превръщайки небето над София в черна пелена. Сигнал за мощен пожар във фабрика за рециклиране и преработка на пластмасови отпадъци, разположена на ключовото „Банско шосе“ в посока Банкя, вдигна на крак десетки спасителни екипи в 16:30 часа. Огромни пламъци моментално обхванаха две масивни производствени халета, изхвърляйки в атмосферата стълбове от гъст, задушлив черен дим, който се виждаше от десетки километри разстояние, включително от град Костинброд. Инцидентът предизвика огромна паника сред хилядите клиенти в намиращия се в непосредствена близост голям хипермаркет за строителни материали.

Мобилизация на химически отряди в битка с пластмасовия ад

Мащабите на стихията принудиха Столичната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението да изпрати на място шест тежки пожарни автомобила, подсилени от специализиран химически камион и линейка. Огнеборците се изправиха пред истински ад, тъй като горящите сгради и складове се оказаха собственост на дружеството „Екобулпак“. Вътре са се съхранявали тонове пластмасови и други силно запалими отпадъци, чието горене отдели огромни количества силно токсични и опасни за здравето вещества. Благодарение на бързата вътрешна евакуация, всички работници са били изведени от капана навреме и по чудо няма ранени или загинали.

Затворени прозорци и маски: Властите предупреждават за скрита отрова

Кметът на район „Люлин“ излезе с драматично извънредно предупреждение към столичани в социалните мрежи поради опасност от масово обгазяване. Гражданите бяха призовани незабавно да затворят прозорците на домовете си при задимяване и задължително да носят плътни маски или шалове, ако им се налага да излизат на открито. Екологичните инспекции започнаха спешни замервания на въздуха в западните квартали, тъй като причините за избухването на пожара остават обвити в мистерия. Тепърва разследващите ще нищят дали става въпрос за умишлен палеж за прикриване на престъпления, брутална човешка небрежност или внезапно самозапалване на химикали.

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