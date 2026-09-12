Нов брутален побой. Тийнейджъри ритат момче на стадион
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
Следете всички новини, анализи и коментари за Люлин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
След пожара в "Люлин" няма отчетени превишения сутринта, но общината запазва препоръките за уязвимите групи
От "Люлин" до центъра на столицата се оплакват
Гъст отровен дим задушава столични квартали след жесток взрив в халета за преработка на пластмаса
Засилени проверки на пътя
Спират топлата вода за дни, част от квартала чака до края на юни
От 15 до 28 юни къпането ще е трудна мисия
една седмица леден душ
Най-големия жилищен район у нас започва грандиозен строеж
Движението ще бъде спряно в два поредни дни, като ограниченията няма да важат за нощния градски транспорт
Кадрите, разпространени във Facebook, показват как животното влиза през прозореца на апартамент
Доклад до СОС предлага 25% намаление през 2026 г.
Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни, призна Терзиев
Трябва да се има предвид, че този остров изобщо не прилича на тропически рай
Високо напрежение в СОС
Кметовете на "Люлин" и "Красно село" търсят спешни решения, благодарят на доброволците
"Люлин" и "Красно село" потънаха в боклук
Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“
Георги Тодоров обяви подробности във Фейсбук
Снимки са публикувани в социалните мрежи