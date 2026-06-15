Студен душ за „Люлин“

Жителите на столичния район „Люлин“ ще останат без топла вода за няколко дни заради ежегодната профилактика на топлопреносната инфраструктура. От „Топлофикация София“ съобщиха, че подаването на топла вода към всички абонати в района ще бъде временно преустановено до неделя.

Причината е извършването на планирани ремонтни дейности в отоплителна централа „Люлин“, както и по съоръжения от топлопреносната мрежа. От дружеството обясняват, че профилактиката е част от ежегодната програма за техническа поддръжка и има за цел да гарантира по-надеждна и сигурна работа на системата през следващия отоплителен сезон.

За част от жителите на квартала неудобството ще продължи по-дълго. Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод абонатите в четвърти и пети микрорайон ще останат без топла вода в периода от 15 до 28 юни.

От „Топлофикация София“ посочват, че ремонтите са необходими за подобряване на ефективността на мрежата и за предотвратяване на аварии през зимните месеци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com