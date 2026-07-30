Пламен Мирянов за Никанор: Безсрамие с жалка претенция за важност

автор: арх. Пламен Мирянов

А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си… (Кол. 3:8)

Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас. (2 Сол. 3:6)

През последните дни станахме свидетели на поредното безчинно и безочливо поругаване на каноничния църковен ред от един „духовник“, който непрестанно занимава обществеността със своята особа.

Дух на хула е обзел клетия архимандрит Никанор - Христо Мишков, обсебен от страстите, които бушуват с грозна сила в него – тщестлавие, самочиние, гордост, самоволие, високоумие, егоцентризъм, гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие…

Така заради безсрамието на един клирик се посрамва целият клир и цялото тяло на Христовата Църква. Но най-голям срам получават всички онези, които открито толерират всяко безчестие, низост и самозабрава на г-н Мишков.

Духът на хула е тежка духовна диагноза и за голямо съжаление гротескните му проявления хвърлят сянка върху обществения образ на цялата ни Църква.

От години поведението на архимандрит Никанор (Мишков) е болестотворен образец на духовна разюзданост, нагло непослушание, подигравка към своя епископ и поругаване на църковната йерархия.

Дали въпросният хулител има духовен наставник? Кой благославя и подкрепя неговите изстъпления срещу Христовите заповеди, реда и каноните на Светата Църква?!

Никанор тръби в социалните мрежи за своите самочинни съслужения с разколници, своеволно и нарцистично се изказва в медиите при изрична забрана от Патриарха…

Беше позорно изгонен от братството на Зографския манастир, задето клевети и злослови игумена дядо Амвросий… Беше наказан от Св. Синод, защото нагло се опита да се меси в изборите на Македонската църква… Извършва всевъзможни нарушения на църковния ред и се хвали с тях…

Непрестанно охулва църковната йерархия и дори по мутренски заплашва своя епископ с побой с винкел... Изявява се като ЛГБТ-активист… Името на безчинствата му е легион. Всичко това неминуемо води до явно посрамване и оскверняване на свещеническия му сан!

Пълна подкрепа за Негово Светейшество Патриарх Даниил!

Уверен съм, че достойният предстоятел на Българката православна Църква ще вземе мъдро архипастирско решение за справяне с това токсично образувание в тялото на Църквата.