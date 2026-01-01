Патриарх Даниил: Свободата е велик Божи дар и отговорност

Господ ни е дал свободата като велик дар и с нея възможността сами да избираме бъдещето си – какви да бъдем, към какво да се стремим и какво да придобиваме. Това подчерта българският патриарх Даниил преди да възглави тържествената света литургия по повод празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики в първия ден на новата 2026 година.

В духовното си слово патриарх Даниил призова през новата година Бог да помага на вярващите да израстват в познанието на истината, която е самият Бог. По думите му именно тази истина прави човека свободен, за да може да избира онова, което е полезно за душата и живота му. Той пожела 2026 година действително да бъде полезна за всички, изпълнена с благодатните дарове на вярата, милосърдието и любовта.

Патриархът подчерта, че ако хората се стремят да придобиват Христовите добродетели, тогава и времето, и животът им ще бъдат изпълнени с Божиите благословения. В този дух той отправи молитва за мирна, здрава и благословена 2026 година за целия народ.

След тържествената света литургия българският патриарх отслужи и молебен за новата година, с който Църквата традиционно поверява идните месеци под Божията закрила.

На 1 януари Православната църква чества празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики. Според еврейския закон Христос, роден във Витлеем, е бил обрязан на осмия ден след раждането си, когато му е било дадено и името. Празникът е установен още в първите векове на християнството и е имал за цел да утвърди вярата в истинското човешко въплъщение на Иисус Христос.

От втората половина на IV век на този ден Църквата чества и паметта на свети Василий Велики, починал на 1 януари 379 година. Роден в Кесария Кападокийска, той е сред най-великите учители на Църквата – изключително образован, отдаден на подвижнически живот и безкомпромисен защитник на православната вяра. Със своята духовна дълбочина и смелост Василий Велики остава пример за християнска мъдрост, вяра и служение, който Църквата почита и до днес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com