Тържествена литургия за Обрезание Господне в „Св. Александър Невски“

В катедралата „Св. Александър Невски“ българският патриарх Даниил ще възглави днес тържествената света литургия по повод празника Обрезание Господне и деня на свети Василий Велики. След литургията ще бъде отслужен и молебен за новата 2026 година.

Посрещането на патриарх Даниил пред катедралата е насрочено за 9:30 ч., началото на светата литургия е от 10:00 ч., а от 11:30 ч. ще започне молебенът за новата година. От Българската православна църква отправиха призив към православните християни да вземат молитвено участие в тържествените богослужения.

На 1 януари Църквата чества празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики. Родилият се във Витлеем Христос, съгласно еврейския закон, е бил обрязан на осмия ден от раждането си, когато му е било дадено и името, а това събитие се почита в първия ден на годината като празник на Господ Иисус Христос.

Празникът е установен още в първите векове от живота на Църквата с цел да се противопостави на еретични учения, отричащи истинското човешко тяло на Исус Христос. Още от втората половина на четвърти век на този ден заедно с Обрезание Господне се чества и паметта на Василий Велики, починал на 1 януари 379 г.

Свети Василий Велики е сред великите учители на Църквата. Роден и израснал в Кесария Кападокийска, той получил широко образование и усвоил богословието на евангелието, което приложил в строгия си подвижнически живот. След обучение в Атина той избрал монашеския път, посетил духовните центрове в Египет, Палестина, Сирия и Месопотамия, а по-късно бил ръкоположен за дякон и презвитер, преди през 370 г. да стане епископ на Кесария, водейки активна борба за защита на православната вяра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com