Събор на Пресвета Богородица и Ден на бащата. Красиви имена черпят

На втория ден на Коледа Православната църква отбелязва Събора на Пресвета Богородица и паметта на свети Йосиф Обручник. Денят е посветен на Божията майка, която е родила Спасителя, и на онези, които са я закриляли. „Дойдете – подканя църквата – да възпеем Майкана на Спасителя, която и след раждането пак се оказа Дева“, гласи църковното послание за празника.

Защо празникът се нарича „събор“

Името на празника идва от съборното, общо богослужение, което вярващите извършват ден след Рождество Христово. На 26 декември хората се събират в храмовете, за да отдадат почит на Пресвета Богородица като майка на Исус Христос. Според народните обичаи празничният цикъл продължава и извън църквата – с гостувания, богати трапези, месни ястия, плодове и вино.

Свети Йосиф, цар Давид и свети Яков

На този ден се чества и паметта на свети праведни Йосиф, обручник на Света Дева, за чийто живот са запазени малко исторически сведения. Църквата почита още свети цар Давид – славния родоначалник на Исус Христос, както и свети Яков, брат Господен и първи християнски епископ на Йерусалим. Така празникът обединява в едно почитта към Христовото семейство и началото на християнската общност.

Имен ден на 26 декември

На този ден празнуват всички, които носят имената Дарина, Давид, Давидка, Дацо, Дачо, Жозеф, Жозефина, Йосиф и Йосифа. По традиция именниците посрещат гости и приемат благопожелания за здраве и благоденствие.

Народни вярвания и гадания за времето

Според народния календар 26 декември е ден, по който се гадае за времето през следващата година. Ако свраки ходят в снега, се вярва, че предстои затопляне. Ако денят е слънчев, януари ще бъде ясен, но мразовит. Съществува и поверието, че каквото е времето през този ден и следващите 11 дни, такова ще бъде и през всеки от месеците на идната година.

Почит към родилките и помощниците им

В народната традиция празникът е свързан не само с благодарност към Дева Мария, но и с уважение към родилките и хората, които помагат при раждането на деца. В миналото това са били акушерките, а днес – акушер-гинеколозите. Денят символично подчертава значението на майчинството и грижата за новия живот.

Какво не бива да се прави на този ден

Според поверията на 26 декември не бива да се ругае, да се спори и да се желае зло. Не се разпространяват клюки и не се отказва помощ, особено ако е поискана от бременна жена. Смята се, че тежкият физически труд също не е препоръчителен. В някои краища се вярва, че изнасянето на боклук или изхвърлянето на счупени вещи може да донесе лош късмет.

26 декември – Ден на бащата в България

На тази дата у нас се отбелязва и Денят на бащата – празник, посветен на бащинството и родителските грижи на мъжете. Семействата обикновено празнуват заедно, а децата поднасят подаръци на своите бащи. В католическата традиция Денят на бащата е свързан с деня на свети Йосиф, а в над 50 държави по света празникът се отбелязва всяка трета неделя на юни. В България обаче Денят на бащата трайно се свързва с 26 декември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com