Патриарх Даниил: Бог ни даде висока чест - да бъдем синове Божии

„Бог ни е дал този велик дар – да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен“, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод Рождество Христово. По думите му хората често обезценяват себе си и околните, без да осъзнават, че Бог им е дал достойнството да бъдат негови синове.

Днес християнският свят отбелязва раждането на Божия син Исус Христос – празник, който за вярващите символизира началото на новото летоброене и идването на Спасителя в света. В храмовете в цялата страна се отслужва тържествена света рождественска литургия, като в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ богослужението се води от патриарх Даниил.

Според предстоятеля на Българската православна църква вярващите трябва да се стремят да придобият даровете, които Христос носи – божествения мир, смирението и любовта. „Имаме ли тези благодетели, това е богоподобието. Тогава човекът ще бъде заедно с Бога и няма да престане да се наслаждава на неговия мир и благодат“, подчерта патриархът.

„Целта е да засвидетелстваме единството на Българската православна църква, да засвидетелстваме вярата си и да се зарадваме на великия празник – Рождество Христово“, добави патриарх Даниил.

