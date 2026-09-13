Тайната на тримата влъхви или как историята им бе подменена
Даровете им са код, който само посветените могат да разчетат
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Даровете им са код, който само посветените могат да разчетат
През първите векове на християнството вярващите не са празнували Коледа
Християнският свят празнува Рождество Христово
Смисълът, обичаите и народните вярвания за Коледа
Трапезата включва пита, баница, пача, печен дроб, пастърма със зеле, свинско с праз, печена кокошка
Оставете месото и млякото, наблегнете на зеленчуци и хляб
Манастирите на Света гора посрещат Рождество Христово
За раждането на Исус разказват двама евангелисти - Матей и Лука
Празнуваме идването на Богочовека Христос
Развиваме мисията на църковните ни общности в Швейцария, Люксембург и в Северна Испания, казва митрополит Антоний
Смята се, че след постните ястия на Бъдни вечер коледната трапеза трябва да бъде богата
Кметът на община Стара Загора с поздрав по повод предстоящите Коледно-Новогодишни празници
По обяд оръжията трябваше да замлъкнат - по руско предложение
Ето къде да изпратите смс
Председателят на ДПС честити Рождество Христово
Хората чакали Второто пришествие 500 г. след раждането на Спасителя
Ето какво написа във Фейсбук президентът
Моля се Бог да даде радост, мир и дългоденствие на България и на сънародниците ни в чужбина, казва Западно- и Средноевропейският владика
Днес от 18 часа ще бъде отслужено бдение в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски"
Главният прокурор поздрави магистратите и служителите от съдебната власт