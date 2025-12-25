Любопитно

Тайната на тримата влъхви или как историята им бе подменена

Даровете им са код, който само посветените могат да разчетат

Тайната на тримата влъхви или как историята им бе подменена
25 дек 25 | 23:12
879
Екатерина Николова

Когато влизате в Кьолнската катедрала, дъхът ви спира. Не само защото пред граденото 200 години 157-метровото чудо на готическата архитектура, човекът се чувства нищожен. А и защото знаете, че вътре ще се изправите истинските чудеса на Христовата вяра, едно от които са мощите на тримата влъхви – онези, които тръгват на път, следвайки Витлеемската звезда, за да се поклонят пред Младенеца бог. Имената им са ясни – Каспар, Мелхиор и Балтазар, даровете – също: злато, тамян и смирна. Мощите им са пренесени от Константинопол до Кьолн от Света Елена – майната на император Константин, която открива и Светия кръст, и Копието на съдбата. Но кои всъщност са били тримата и съществували ли са наистина?

Ако отместим поглед познатите образи в коледните картички, ако оставим настрана златните корони и камилите, ще видим нещо много по-интересно и по-дълбоко - един древен научен елит, който тръгва на път не заради чудо, а заради познание.

Царе или мъдреци?

С думата влъхви араби, сирийци, персийци и етиопци наричали мъдреците и звездобройците. Не хора, които се занимават със зловредни магии, а учени, които задълбочено изследват небето и познание, което носят то.

Най-старият източник, който ги споменава – Книгата на Сет, приписвана на св. Йоан Златоуст (ІV век), настоява, че влъхвите били 12 и наблюдавали звездите от митичната планина Ваул, някъде в Персия.

В Библията влъхвите се срещат единствено в Евангелие от Матей. Там обаче те нямат имена, нито е посочен броят им. Версията, че са били царе, се ражда чак през Средновековието.

И така - влъхвите са били мъдреци от Изтока. Матей ги нарича с персийската дума „маги“ — наследници на персийските маги и вавилонските астрономи, хора, които са умеели да четат небето така, както ние четем книгите днес. За тях звездите не са били красива и далечна украса, а писменост. И една нощ тя им дала ново послание.

Феноменът в небето

Небето над Месопотамия преживява рядко явление — съединение на Юпитер и Сатурн в съзвездието Риби. Опитните астролози знаят, че това е знак. Юпитер е планетата на царете, Сатурн — на съдбата, а Риби — съзвездието, което древните свързват с Юдея.

Така че, когато двете планети започнали своя бавен небесен танц, влъхвите разбрали: някъде на запад се ражда владетел, който ще промени света.

И тръгнали. Каноничната история е ясна. Те отишли при цар, който поискал от тях да му кажат къде е Младенецът. В ужас, че новият юдейски цар, който ще се роди по Божия воля, ще му вземе короната, жестокият владетел разпорежда клането на младенците - избива всички момчета от новородените до 2-годишните: 14 000 невинни души, първите мъченици за вярата.

Пустинята като изпитание

Според писанията на светите отци влъхвите не идват от една източна държава, а от няколко. Най-вероятно те са символен образ. Трима мъже, всеки от различен народ, срещнали се по пътя, защото са видели едно и също знамение. Персийски жрец, вавилонски астроном, арамейски мъдрец. Те не носят корони, а свитъци. Не носят мечове, а познание. И вървят през пустинята не като завоеватели, а като хора, които търсят смисъл.

В апокрифните текстове се казва, че когато стигнали до Йерусалим, звездата „спряла“. Това не е чудо — това е езикът на древните астрономи. Когато планетите достигнат стационарна точка, те изглеждат неподвижни. За влъхвите това било знак, че са на прага на истината.

Даровете и тайното им послание

Защо влъхвите даряват на Исус злато, тамян и смирна? Според зороастрийската традиция това не са подаръци, а код, който само посветените могат да разчетат.

Златото е за цар — знак за власт и достойнство.

Тамянът е за бог — ароматът, който се издига към небето в храмовете на Изтока.

Смирната е за избраника - онзи, който ще бъде помазан, но който ще страда и ще умре.

С даровете си влъхвите не покланят, а разпознават. Те назовават. И казват с езика на своята наука това, което светът ще разбере едва след три десетилетия.

Първите, които разбират

Най-интересното в смисъла на историята за влъхвите е, че не свещениците на Юдея, не книжниците, не царете, а езичниците — хората от другите религии, другите култури, другите богове, първи разбират, че се е родило нещо, което надхвърля граници и догми.

Влъхвите са мостът между световете. Те са доказателството, че истината не принадлежи на един народ, на една религия, на една книга. Те са първите, които виждат в детето не цар, а нов световен ред.

Как влъхвите стават царе?

Средновековието обича реда, символите, имената. То не търпи безименни герои, особено когато са мъдреци от Изтока. И така, между VI и IX век, влъхвите започват да получават лица, корони и биографии.

Първо се появяват имената им — Каспар, Мелхиор и Балтазар.

Те не идват от Евангелието, а от раннохристиянски ръкописи, които се опитват да превърнат мъдреците в образи, разбираеми за тогавашния човек. Но символите остава

Каспар — младият, светъл, носещ тамян.

Мелхиор — старият, мъдър, с бяла брада, носещ злато.

Балтазар — тъмнокожият, загадъчен, носещ смирна.

Така тримата влъхви стават царе. Защото  Средновековието има нужда от фигури, които да отразяват идеята за свят, подчинен на Христос.

Постепенно тримата царе от Изтока се превръщат в символ на трите континента, трите раси, трите възрасти на човека - Европа, Азия, Африка, младост, зрелост, старост. Един свят, който коленичи пред едно дете.

Бавно историята се превръща в икона. А иконата — в догма. Но под златните корони все още прозира древният образ на учените, които следват светлината.

Европейската живопис - от мистерия към величие

Когато Европа започва да рисува своята вяра, влъхвите се превръщат в едни от най-обичаните персонажи. Готиката ги изобразява като царе, облечени в тежки мантии, с лица, които носят белезите на различни народи.

Ренесансът ги превръща в герои на грандиозни шествия — сцени, в които Изтокът пристига в целия си разкош: коне, камили, екзотични тъкани, дарове, които блестят като съкровища.

Но под тази пищност има нещо по-дълбоко.

Художниците използват влъхвите, за да разкажат историята на света, който се събира в една пещера.

Европеецът Мелхиор, азиатецът Каспар и африканецът Балтазар стават символ на човечеството в неговата цялост.

Те са трите лица на света, които признават едно дете за свой цар.

И колкото повече изкуството ги украсява, толкова по-ясно се вижда контрастът между тяхната царственост и бедността на яслата.

Това е любимият парадокс на християнската култура — величието, което коленичи пред смирението.

Следите, които остават

Историята им не свършва в яслата. В сирийските текстове влъхвите се връщат в Персия и стават първите проповедници на Христос в Изтока. В арменските — умират като мъченици. В гръцките — апостол Тома ги кръщава.

А в Европа техните мощи пътуват през Константинопол до Кьолн, където и днес хиляди се спират пред златния им саркофаг, без да знаят, че гледат не царе, а учени, които са следвали светлината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Екатерина Николова

Още по тема Коледа
Още от Любопитно
Коментирай