Ким и Люис вече не се крият: романсът лъсна на Супербоул, а едно изречение взриви мрежата

Тайните обичат тъмнината, но звездите – прожекторите. И точно под тях, на Супербоул LX, слуховете се превърнаха в зрелище. Ким Кардашиян и Луис Хамилтън направиха първата си публична поява заедно – и то не къде да е, а на най-гледаното спортно събитие в Америка, съобщава "Дейли мейл".

Риалити иконата и асът от Формула 1 бяха засечени рамо до рамо на трибуните на стадион "Levi's Stadium", докато "Seattle Seahawks" и "New England Patriots" се бореха за трофея. Но истинската драма не беше на терена.

Камерите уловиха интимен разговор между двамата, а професионален четец по устни разкодира момент, който мигновено подпали социалните мрежи. По думите на експерта, Люис уверил Ким, че тя не е просто поредната жена, която води вкъщи, и че майка му нямала търпение да се запознае с нея. Реакцията? Ким видимо се смутила, прикрила лицето си и отговорила лаконично, но красноречиво – „Добре“.

Експертите по езика на тялото също се включиха в анализа. Според тях Ким е използвала класическа „горещо-студено“ флирт техника – първо приковава вниманието му с поглед и поза, после внезапно се отдръпва, поглежда настрани и докосва косата си. Резултатът? Люис омеква, усмихва се и буквално „мърка“ от удоволствие, както описват специалистите.

Визията на Ким не остана незабелязана – черно кожено палто, масивно колие и огромни слънчеви очила, зад които сякаш се криеше не само от светкавиците, но и от въпросите. А те са много.

Случайна поява или внимателно режисиран дебют на връзка? Феновете вече имат своя отговор – когато срещнеш майката, играта става сериозна.

I NEED A LIP READER NOW ANYONE ON TIKTOK pic.twitter.com/1HJXTI4TkQ — mac ｡°❀ 🫧 (@onlyangeleclerc) February 9, 2026

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com