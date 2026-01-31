Тайната на 15-годишният брак на Жени и Иван Лечеви

Евгения Лечева и Иван Лечев, които се радват на 15-годишен брак, сключен в Копривщица - място, избрано заради сантименталната стойност и атмосферата за тях., са просланици в Седмицата на брака тази година.

По този повод разкриват какво пази съюза им в добра форма.

Жени споделя по много човешки начин как малките моменти държат връзката жива. Тя вярва, че общуването между двама души е повече от задачи и планове:

"Според мен, най-хубавото е, когато двама души имат възможност да седнат на спокойствие, дори за 5–10 минути, и да си поговорят за някакви съвсем обикновени неща. Които просто да ги накарат да се отпуснат, да не мислят за ежедневните задачи и задължения. Много пъти си казвам, че общуването между двама души е важно да не бъде само за това какво трябва да се направи, какви са задачите, какви са плановете. Това за мен са малко като разговори по работа. Но нещото, което много сближава, е когато просто си казваш две-три приказки от сърцето. Как си днес? Добре ли си? Какво можем да планираме заедно през някой почивен ден? Или просто някаква такава история, която човекът срещу теб да ти разкаже и да ти сподели като приятел. Това са важни моменти, които сближават... Мисля си, че това не е просто даденост. Разбира се, има хора, които просто се срещат и знаят, че са един за друг и всичко върви. Принципно аз имам такова усещане за нашата връзка с Иван. Но смятам, че е много важно просто в живота да има винаги едно внимание, едно уважение към човека. Тоест, една такава връзка се изгражда в годините. Независимо на каква възраст са хората, дали са много млади или се познават отдавна, трябва да пазят уважението помежду си, защото не винаги всичко идва наготово. Има моменти от живота, когато имаме изпитания, когато сме много натоварени, когато се случват трудни събития – не само свързани със семейството, а с времето, в което живеем."

