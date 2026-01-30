Общество

Не е за вярване! Кого спасиха в Бургас

30 яну 26 | 23:00
Стандарт Новини

Бездомна котка беше зазидана в подстълбищна площадка при саниране на блок в Бургас. По данни на зоозащитници тя е престояла там близо седмица, а строителните работници отказвали да съдействат за нейното освобождаване.

След множество подадени сигнали за мяукане изпод бетона на блок 11 в жк. "Меден рудник", днес полиция, пожарна и общината предприеха спасителна операция за бедстващото животно.

След намесата на институциите строителната фирма разбила бетона със специализирана техника, предаде БНТ.

Акцията е отнела около два часа. При появата на процеп, котката се отскубнала и побягнала през тревните площи, въпреки че бил осигурен специалист да я прегледа.

