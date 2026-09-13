Екипаж на ВВС спаси пострадалия мъж в Рила
Той бе с контузия на крака в труднодостъпен район край езерото Черни гьол
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Той бе с контузия на крака в труднодостъпен район край езерото Черни гьол
В продължение на три дни той е стоял неподвижен в района на ул. „Крушака“
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