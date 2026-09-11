Радев проговори за БНТ. Има ли намеса

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти актуални теми.

Министър-председателят бе запитан има ли напрежение около случващото се в БНТ. "Няма никаква политическа намеса в работата на БНТ, поне от наша страна - като управляващи и като партия, така че, ако някой друг си позволява да се меси - това си е за негова сметка. Всяко ново ръководство на БНТ има правото да реорганизира своите програми, нима досега не се е правело така", обясни той.

Премиерът бе запитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. "Няма какво да коментирам по медийни публикации, това са абсолютни спекулации", категоричен бе Радев.

Министър-председателят засегна готвените промени в хазарта: "Въпросът с хазарта не е само в ограничаването на рекламата, ние готвим едни всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него, защото това е изключително тежък проблем, да повишат събираемостта. И да се предотвратя всякакви опити чрез този бизнес да се перат пари, той е вързан разбира се с бързите кредити."

Радев коментира и предстоящия избор за нов ВСС. "Членовете на ВСС ще се избират по старите правила. Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри, това ще бъде изключително пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако наистина целта на партиите е да изберем ВСС сред най-добрите кандидати - те не трябва да блокират този процес, надявам се да има разум", обясни той и допълни, че се води диалог между ПГ и другите парламентарни групи.

Той коментира и годишнината от атентата в САЩ на 11 септември. "Тероризмът няма място в нашите общества и ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм. Това е изключително трудна задача - искат се всеобхватни действия в много насоки", каза премиерът.

Днес премиерът връчи почетните отличия „Национална диплома“ за учебната 2025/2026 година на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование и на трите матури, включително и на допълнителната, която е по желание.

"Искам да Ви поздравя за Вашия огромен успех, той е плод на много труд, постоянство, характер. Искам да подчертая, че това не е само ваш личен успех, това не е само удовлетворение за вашите родители. Този ваш успех е огромен за България", каза премиерът.

По думите му новите технологии променят драматично света и живота на всички.