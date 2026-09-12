Радев проговори за БНТ. Има ли намеса
Премиерът коментира актуалните теми в страната
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Премиерът коментира актуалните теми в страната
До 15 октомври България трябва да представи плановете си пред Брюксел, а проектобюджетът се очаква в края на октомври
Здравко Марков обяви по-висок капитал, по-сериозни санкции и край на схемите, при които заем от 1000 лева може да набъбне до 12 000
Говори шефът на бюджетната комисия Константин Проданов
Тегли ги за сметки и здраве
Ще се намерят ли обаче вратички в законите
Държавата предприема решителни мерки срещу некоректните практики
Ключови препоръки към потребителите
Над половин милиард лева вече са необслужвани заеми
Забраняват обажданията на колекторски фирми между 8 вечерта и 7 сутринта
Какви са предложенията
Измамницата Оксана се опитва да се представи за жертва
Браншът излезе със специални предложения
Комисията за защита на потребителите с ултиматум
След 14 дни започват съдебни дела
Около 3% са необслужваните кредити в цялата банкова система. При бързите кредити този процент може да е по-висок
Повече информация се очаква на по-късен етап
КЗП започва проверки, заеми се оскъпяват със 175%
Закупуването на кои услуги се оказва задължително
Едно решение на Съда на Европейския съюз променя всичко