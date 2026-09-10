"Прогресивна България" затяга контрола върху бързите кредити

„Прогресивна България” предлага бързи кредити да не се отпускат в тъмната част на денонощието. Това заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов на брифинг пред журналисти.

„Предстоящият законопроект за потребителския кредит създава добра основа за по-сериозна защита на потребителите, но са необходими и допълнителни промени”, поясни Проданов.

По думите му основните предложения ще бъдат насочени към ограничаване на практиките за заобикаляне на законовите ограничения при оскъпяването на кредитите.

Сред предлаганите допълнителни мерки е ограничаването на т.нар. франчайз модел, при който лицензирани дружества предоставят възможност на други оператори да извършват дейност чрез техния лиценз. Предвижда се също значително увеличаване на изискванията за капитал на компаниите, работещи в сектора.

„Прогресивна България” ще предложи и ограничения за лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да работят във фирми за бързи кредити.

По думите му друг основен проблем е заобикалянето на ограниченията върху оскъпяването чрез допълнителни такси, услуги и анекси към договорите.

„Този законопроект е първа стъпка, но ние ще надградим над нея“, заяви Проданов. Очаква се предложенията за допълнителни изменения да бъдат внесени между първо и второ четене.