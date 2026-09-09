„Прогресивна България“ показа картите за ВСС. Ето кои са 11-те кандидати

ПГ „Прогресивна България“ внесе 11 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота - точно толкова, колкото Народното събрание трябва да избере. Шестима са предложени за Съдийската колегия, а петима за Прокурорската. От парламентарната група посочват, че водещи при подбора са били професионалният опит, независимостта, почтеността и липсата на данни, които да поставят под съмнение нравствените качества на кандидатите.

11 кандидати за 11 места

За Съдийската колегия „Прогресивна България“ предлага Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев и доц. д-р Анета Методиева Антонова.

За Прокурорската колегия са номинирани проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов.

От парламентарната група заявяват, че кандидатите имат висока професионална и академична подготовка, но и реален практически опит в съдебната система. Според ПБ сред тях няма лица, участвали в корупционни скандали или дали с действията си основания за съмнение в почтеността им.

Трима от номинираните са припознати от „Прогресивна България“ сред инициативните предложения, направени по-рано от професионални и граждански организации. Предварителната процедура събра общо 26 такива предложения - 20 за Съдийската и шест за Прокурорската колегия.

За избора ще трябва широко мнозинство

Процедурата е ключова, защото Народното събрание избира общо 11 членове на ВСС - шестима за Съдийската и петима за Прокурорската колегия. Всеки от тях трябва да получи подкрепата на две трети от народните представители, което практически налага търсене на широко политическо съгласие.

От „Прогресивна България“ обявиха, че продължават разговорите за подкрепа на номинациите с политическите сили, но изключват ГЕРБ-СДС и ДПС. Това поставя допълнителна политическа тежест върху предстоящия избор, тъй като високото изискване за мнозинство прави невъзможно една парламентарна група сама да прокара кандидатите си.

Само ден по-рано „Да, България“ също обяви свои имена за ВСС - Андрей Янкулов, Таня Радуловска-Мадамджиева и Емил Дечев.

Според председателя на правната комисия Янка Тянкова цялата процедура по избора на парламентарната квота трябва да приключи до 20 ноември.

Новият състав на ВСС е сред най-важните кадрови решения пред парламента, тъй като съветът има ключова роля за назначенията, дисциплинарната отговорност и управлението на съдебната система. Последните промени в Закона за съдебната власт въведоха и по-конкретни правила за оценка на професионалните и нравствените качества на кандидатите, както и изисквания за прозрачност и публична репутация.