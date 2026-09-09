Разкриха защо ГЕРБ се отказа от кандидат президент

ГЕРБ не обяви кандидат за президент, защото ще подкрепи Йотова – това мнение изрази политическият анализатор Анастасия Гешева в предаването „Делници“ с Николай Колев.

Според Гешева най-големият показател за това е присъствието на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев и дългогодишния бивш депутат от партията Вежди Рашидов.

„За първи път виждаме инициативен комитет, който обвързва всички големи партии, които са управлявали България в едно или друго време", заяви още Гешева.

Припомняме, че в инициативния комитет са и спортистите-депутати от „Прогресивна България“ Владимир Николов, Йордан Йовчев и Ивет Горанова, както и настоящият лидер на БСП Крум Зарков и други лица от партията – Атанас Мерджанов, Михаил Миков и Нона Йотова.

Още през юли стана ясно, че „Прогресивна България“ ще подкрепи Илияна Йотова за нов мандат. По същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че кандидатурата на Йотова ще обедини лявото пространство и може да бъде победена само от общ кандидат на център-дясното.

Въпреки тези заявки, през август Деница Сачева обяви, че ГЕРБ ще представи своя кандидат в началото на септември, като целта е издигането на силна фигура, която да се противопостави на действащия президент.