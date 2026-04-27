За първи път! Борисов избяга от медиите, шашна своите (ОБЗОР)

За първи път лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избяга от медиите. Той събра актива на партията в шикозен пловдивски хотел и изненада своите, като вместо да къса пагони си посипа главата с пепел за изборната загуба.

При закрити врати активът на ГЕРБ се събра в Пловдив, за да си каже причините за катастрофалния резултат на вота на 19 април. Като основна тема на сбирката бе обявен анализ на изборните резултати. Партията изгуби над 200 000 гласа на парламентарните избори на 19 април.

За сбирката в Пловдив бе избран 4-звездния хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center. Присъстваха новоизбрани и бивши депутати, областни координатори и кметове.

Журналистите, пристигнали да отразят форума, бяха помолени да напуснат хотела, с мотив, че сбирката имала изцяло вътрешен характер. Борисов изобщо не застана пред микрофоните, даже влезе от заден вход и се качи директно на втория етаж. ГЕРБерите като никога не бяха словоохотливи.

Хора от актива на ГЕРБ казаха, че очакват откровен разговор, в който да потърсят причините за срива на партията. Други твърдяха, че ще има разправии и критики от местните структури. Участници разкриха, че от доста време партията е оставена да функционира по инерция, на много места липсва партиен живот, а в районите има огромно недоволство срещу спусканите парашутисти за водачи на листи.

Срещата бе свикана от лидера Бойко Борисов, предварителните нагласи бяха за оставки на областни партийни шефове, там където изборните резултати за най-лоши. В Пловдив, например, партията е трета политическа сила. Отдавна в местната структура тлее недоволство срещу кмета на града и местен шеф на партията Костадин Димитров.

Вместо разжалвани партийци по места Борисов шашна своите, като обяви, че лично поема вината за резултатите, съобщиха участници в заседанието. Казал, че всички от партията са работили добре по време на кампанията и благодарил. Повторил много от казаното по време на кампанията. Обяснил защо се наложило да работи с ДПС. Трябвала му подкрепа след номерата на ППДБ, които първо не искали него за премиер, а след това и Росен Желязков.

Посочил, че в новия парламент ГЕРБ ще са конструктивна опозиция и призовал бъдещите си депутати да се държат културно.

За оставки въобще не станало дума, Борисов само казал, който е решил и иска - да си ходи.

По другия спор в партията - кой е виновен за срива и хилавите изборни резултати Борисов отбелязал, че не е редно да се плюят. Попитал: "Мислите ли, че бих допуснал някой вместо мен да решава кой да е в партийните листи?"

Скандалът тече от дни в социалните мрежи. Според едни комуникационната кампания била сбъркана и слаба, според други имало „някаква девойка“, която неудачно кадрувала из партията. Това мнение изрази публично Вежди Рашидов през уикенда. Заради тази девойка стари, изпитани кадри се оттегляли. Някои видяха в образа на "девойката" бившия пиар на спортното министерство Ванина Колева.

