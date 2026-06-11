Политика

Пеевски и Фидан обсъдиха отношенията между България и Турция

Лидерът на ДПС заяви, че партията ще продължи да работи за добросъседство в интерес на хората

Пеевски и Фидан обсъдиха отношенията между България и Турция
11 юни 26 | 21:11
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Иван Ангелов

Председателят на ДПС и на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София. Двамата обсъдиха отношенията на добросъседство и сътрудничество между България и Турция, както и икономическите, социалните и културните връзки между народите на двете страни.

Пеевски подчерта, че ДПС е най-толерантната партия в България и потвърди, че формацията ще продължи да работи за подобряване на добросъседските отношения с Турция в интерес на хората от двете страни.

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Автор Иван Ангелов

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