ДПС: Една средна работна заплата за всяко новородено бебе

ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход , предложен в Бюджета за 2026 и още веднъж казваме, че България не е София. По-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика. Това заяви от името на ДПС зам.-председателят на парламента Айтен Сабри.

ПГ на ДПС направи предложения между първо и второ четене на Законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2026 г. ДПС предлага:

Запазване на финансирането на вероизповеданията;

Подкрепа за земеделските производители;

Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;

Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;

Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;

Повече средства за профилактика и обществено здраве;

Нови международни въздушни линии за туризма;

Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;

Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;

Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;

Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;

Запазване на Комисията по досиетата;

По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;

Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства.

Не подкрепяме 5,7 % бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК, заявиха от ДПС.

ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР, подчертаха още от партията.