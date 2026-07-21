Политика

ДПС: Една средна работна заплата за всяко новородено бебе

Партията не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход

ДПС: Една средна работна заплата за всяко новородено бебе
21 юли 26 | 16:12
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Мира Иванова

ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход , предложен в Бюджета за 2026 и още веднъж казваме, че България не е София. По-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика. Това заяви от името на ДПС зам.-председателят на парламента Айтен Сабри.

ПГ на ДПС направи предложения между първо и второ четене на Законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2026 г. ДПС предлага:

📝Запазване на финансирането на вероизповеданията;

📝Подкрепа за земеделските производители;

📝 Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;

📝Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;

📝Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;

📝Повече средства за профилактика и обществено здраве;

📝Нови международни въздушни линии за туризма;

📝Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;

📝Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;

📝Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;

📝Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;

📝Запазване на Комисията по досиетата;

📝По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;

📝Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства.

Не подкрепяме 5,7 % бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК, заявиха от ДПС.

ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР, подчертаха още от партията.

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Автор Мира Иванова

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