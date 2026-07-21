ДПС: Една средна работна заплата за всяко новородено бебе

ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход , предложен в Бюджета за 2026 и още веднъж казваме, че България не е София. По-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика. Това заяви от името на ДПС зам.-председателят на парламента Айтен Сабри.
ПГ на ДПС направи предложения между първо и второ четене на Законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2026 г. ДПС предлага:
Запазване на финансирането на вероизповеданията;
Подкрепа за земеделските производители;
Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;
Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;
Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;
Повече средства за профилактика и обществено здраве;
Нови международни въздушни линии за туризма;
Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;
Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;
Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;
Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;
Запазване на Комисията по досиетата;
По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;
Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства.
Не подкрепяме 5,7 % бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК, заявиха от ДПС.
ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР, подчертаха още от партията.