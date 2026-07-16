Атидже Вели разби поредните лъжи и фалшиви опорки на Божидар Божанов

Атидже Алиева - Вели разби поредните лъжи и фалшиви опорки на Божидар Божанов.

Ето какво написа във Фейсбук Атидже Вели:

Колегата Божидар Божанов ще бъде разочарован, че няма да може да продължи с внушенията, че проверки на Националната агенция за приходите „не са случайни“ или са резултат от “политически разпореждания”.

Какво имам предвид:

На 01.07.2026 г. г-н Александър Кашъмов — адвокат и изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация“, в свое телевизионно участие в предаването „Здравей, България“ по „Нова телевизия“, изнесе информация, че е назначена проверка/ревизия от Националната агенция за приходите по отношение на фирма на г-н Стойчо Стойчев. По време на участието беше посочено, че г-н Стойчо Стойчев е гражданин, спечелил дело пред Административен съд - Добрич по реда на Закона за достъп до обществена информация, свързано с оповестяване на информация относно разходите за охрана на г-н Делян Пеевски - председател на ДПС.

Г-н Кашъмов заяви още, че проверката/ревизията е назначена няколко дни след подаването на заявление за достъп до обществена информация до Националната служба за охрана и проверките “не са случайни”.

В рамките на телевизионното участие бяха направени внушения, че действията на Националната агенция за приходите „не са случайни“ и могат да бъдат възприети като форма на натиск спрямо граждани, които търсят достъп до информация от държавни институции.

Още на 01 юли отправих въпрос към г-н Гълъб Донев, министър на финансите по темата и получих отговор на 10 юли. В отговора се посочва, че в ТД на НАП-Варна, офис Добрич са открити 27 физически лица с име Стойчо Стойчев. В писмото се съдържат и данни за извършени проверки на юридически лица, свързани с физически лица с име Стойчо Стойчев, като основанието е заявени разходи за възстановяване по Закона за ДДС.

Поради това на 15 юли изпратих второ писмо с данни, по които ясно и точно да бъдат идентифицирани лицата.

ПГ на ДПС ще реагира на всеки опит за внушения, инсинуации и спекулации както с името на нашия лидер г-н Делян Пеевски, както и на всеки опит да бъде уронван авторитета на държавните институции.