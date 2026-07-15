Хвърлиха бомбата! Кой е убиецът на Петрохан

Четирима килъри са убили групата на Ивайло Калушев. Това заяви пред БЛИЦ собственикът на Бул Нюз медия във Враца Даниел Бузов. БЛИЦ потърси главния редактор и разследващ журналист за интервю, тъй като от самото начало той твърди, че станалото не е самоубийство, няма общо със секта или педофилия и става въпрос за екзекуция.

Двама от убийците са влезли през Връшка чука и двама през Калотина. Това е станало ден-два преди убийството на Петрохан, имало е престрелка според близките, те знаят много неща, но се страхуват за живота си, аз говоря всичко това с тяхно съгласие, каза Даниел Бузов.

Имало е престрелка, тъй като в гората е имало доста датчици - около хижата и тримата мъже са получили изпреварваща информация, че някой приближава късно през нощта на 1 февруари. Според близките при престрелката единият от нападателите е бил тежко ранен.

Това е причината и той и един от другите нападатели да излязат отново през Връшка чука и да се насочат към Белград. Според източници на близките на убитите този ранен килър е загубил много кръв и това е причината да не е вече между живите. Другите двама наемници са излезли през Дунав мост. Източниците не са съвсем сигурни точно колко килъри са се върнали за убийствата на Околчица, но твърдят, че едни и същи хора са извършили шестте убийства.

Логистиката е от България. Човекът, който ги е ликвидирал, е левичар. Тези килъри не са сърби, според нашите данни тези хора са руснаци или украинци и имат военна подготовка във френски легион, каза още Даниел Бузов.

Мисля, че убийците не са имали планове да излизат от България преди да извършат и убийствата на Околчица, но раненият килър им е променил плановете. В гората край хижата на Петрохан има кървави следи и тук е много интересно дали това е документирано от разследващите и дали са взети проби от тази кръв.

Тримата на Петрохан са намерени мъртви на 2 февруари сутринта. Телата на Околчица са открити на 8 февруари. Кемперът с Калушев и момчетата пристига на Околчица на 1 февруари в 14 часа, тогава останалите трима в хижата са живи. Никой не се притеснявал от нищо. Няма изключени телефони, не се крият, те си минават с кемпера през Враца, засечени са на камерите, изобщо няма никакво безпокойство в тези хора и няма никаква причина те да се самоубиват, припомни нашият събеседник.

Според Даниел Бузов групата е разделена и тримата са примамени да отидат на Околчица. Имали са среща, важна среща с някого. Големият въпрос е къде са били тези хора, а е са били живи, може би денонощие преди да бъдат открити телата им в кемпера, пита Бузов.

Те са били бити и тероризирани преди да бъдат убити. Според мен тези хора, когато са ликвидирани, не са били в съзнание. Предполага се, че Ивайло Калушев, Ники Златков и малкият Сашко са били държани, докато са били живи, в близка хижа, използвана от местните ловни дружинки. Килърите са искали нещо от Ивайло Калушев, искали са от него информация, това е повече от сигурно.

Неофициално се знае, че първо е ликвидиран Калушев, Ники Златков е убит от рикоширал куршум и последен, след като е бит, е гръмнат от ляво малкият Александър Макулев, каза Даниел Бузов.

На въпрос кой е поръчителят и защо се наложи тази зверска екзекуция, нашият събеседник отговори така: Не знам. Можем само да гадаем. Мисля, че в скоро МВР ще изкара случая и ще оповести истината. Почти съм сигурен, че Деян Илиев, който намира телата на Петрохан, играе много голяма роля в цялата история. Според мен Деян в момента е скрит.

Нека хората не се заблуждават. Деян не е в Мексико, никой не го е пуснал там. Той е изведен в една европейска държава, скрит е и си го държат там. Показанията, под които той се е подписал, нямат нищо общо с истината за шесторното убийство. На него са му написани показанията и той просто ги е подписал. Той е работил за ДАНС.

Нямам представа защо са избити тези хора. Флашката с крипто валута със 7 милиона долара я няма от деня на убийството в Петрохан. Групата е държала флашката там. Но не вярвам това да е причина за масовата екзекуция. В България не са много хората, които могат да контролират части от МВР, части ат ДАНС, части от прокуратурата, не всички, разбира се, но малка част от хората в тези институции са замели много следи, много доказателства.

И защо полицията продължава да охранява хижата на Петрохан? И да, вярно е, че там има тунел, но той е неизползваем, има срутени части и не е възможно килърите да са минали през него. Тунелът води от хижата до село Гинци, не е до границата.

Даниел Бузов съобщи и друга зловеща подробност: След убийството тялото на Калушев е било така поставено, че кръвта от главата му да капе в ботушите. Те са били в средата на кемпера. Според мен са били поставени там и някой с извратено чувство за хумор е сложил главата му върху ботушите, за да покаже, че пещерите са му изяли главата. Припомням, че в кемпепера е имало отворена туба с бензин. Някой се е канил за го запали, но не е успял, нещо е осуетило намеренията ме. Това е било с цел да се заметат следи, смята Бузов.

На Петрохан освен, че я няма флашката с крипто валутата на групата, липсва и високотехнологичният дрон, подарен от Алексей Петров. Машината е била единствена в България и е имала възможност да извършва лицево разпознаване. Това е много сериозна техника. Няма го и подводния дрон, който също е бил нов, няма ги водолазните им костюми, тяхното оборудване, няма ги бутилките за кислород.

Тези неща са взети, защото в тях има джипиес координати и те показват местоположения, дейности, какво са правили, кога са вдигали дрон, изобщо носят много следи и доказателства. Мисля, че истината ще излезе наяве още преди президентските избори, смята Даниел Бузов.

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