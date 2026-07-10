Филм на ужасите в наш топ курорт на морето

33-годишна туристка от Чехия е открита мъртва във вана в курорта Дюни, научи Флагман.бг. Първоначалният сигнал бил за убийство, извършено от съпруга ѝ, но от полицията са отхвърлили тази версия на този етап. Причината - по информация на Флагман обаче мъжът е бил на плаж с децата си по времето, когато се предполага, че е настъпила смъртта.

Именно съпругът е намерил безжизненото тяло на жената след завръщането си и е изпаднал в шок. По първоначална информация тя е била във ваната, а в областта на гърдите ѝ е имало забита ножица. Обстоятелствата около трагедията все още се изясняват.

От МВР потвърдиха за инцидента, но към момента не се съобщават официално повече подробности за причината за смъртта. Не е ясно дали става въпрос за убийство, инцидент или самоубийство.

Разследващите ще трябва да установят точния механизъм на смъртта и дали по тялото има следи от чужда намеса. Предстои извършване на оглед на помещението и разпити на близките на загиналата и персонала. Проверява се и хронологията на движението на съпруга и децата.

Според първоначалната информация чешкото семейство е било на почивка в курорта и е пристигнало тук преди дни.

Предстои да бъде уведомено Консулството на Република Чехия. Очаква се официална информация след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.

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