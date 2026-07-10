Какъв удар на границата! Заловиха близо 1,2 тона наркотици на Капъкуле

Турските митнически власти са заловили близо 1,2 тона наркотици при две отделни операции на граничния пункт „Капъкуле“, след като товарните автомобили са пристигнали от ГКПП „Капитан Андреево“.

По информация на турската държавна медия TRT Haber, при първата проверка ТИР е бил насочен за рентгеново сканиране въз основа на анализ на риска. След установени съмнителни изображения митническите служители извършили щателен обиск.

В превозното средство били открити 450 пакета, съдържащи предполагаемо 526,327 кг канабис.

При втора операция, извършена също на входа на Турция, митничарите открили още 530 пакета с предполагаеми наркотици с общо тегло 626,944 кг.

Общото количество на иззетата дрога е над 1,15 тона.

Според турските власти стойността на заловените наркотици възлиза на около 6,5 милиона турски лири.

Шофьорите на двата товарни автомобила са задържани и предадени на съдебните власти в Одрин, а разследването по случаите продължава под ръководството на Републиканската прокуратура.

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