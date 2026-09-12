Шенген се пропука: Испания и Италия затвориха границите си една за друга
Мадрид и Рим влязоха в остър спор заради мигрантската криза, а проверките по въздух и море вече затрудняват пътуванията
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Мадрид и Рим влязоха в остър спор заради мигрантската криза, а проверките по въздух и море вече затрудняват пътуванията
"Да защитаваме границите означава да защитаваме сигурността на гражданите“, заяви тя
Товарният автомобил е бил претоварен с 1,5 тона
Наркотиците са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, пристигнали от ГКПП „Капитан Андреево"
Случва се ден, след спрени пратки с над 277 тона стоки от трети държави
Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
И Нидерландия връща граничния контрол
В началото Харис се оказа в отбранителна позиция, но това се промени с напредването на дискусията
Новите мерки са поредният удар срещу система, която може би няма да издържи още много
Това обявиха министрите на вътрешните работи и външните работи на европейската страна
Пътуващите граждани (автомобили) ще бъдат проверявани на базата на анализ на риск...
Гранични полицаи не участват в нелегални канали за преминаване на българо-турската граница. Това увери шефът на "Гранична полиция" Антонио Ангелов пре...
Европейската комисия предлага премахването на служителите, проверяващи документи по границите, и преминаване в режим на самообслужване. Предложението...
Швеция и Дания ще вдигнат граничния контрол възможно най-скоро, но първо искат да видят драстично намаление на миграционния поток. Това стана ясно дн...
Европейският съюз се нуждае от общ граничен контрол, в противен случай няма да можем да се справим с потока от бежанци. Това каза по националното ради...
Румъния въведе 100-процентов контрол по своите граници. Това става само ден след като Македония затвори границата си за мигранти, предаде БГНЕС. „От...
Франция ще върне контрола по границите си в продължение на един месец, считано от 30 ноември, заради конференцията на ООН по изменението на климата в...
Руското ембарго ще продължи да се отразява на българските производители, смята добричкият депутат от БСП - Лява коалиция проф. Светла Бъчварова Добри...
Кърджали. Областната епизоотична комисия в Кърджали реши ОД на МВР в Кърджали и Гранично полицейско управление в Момчилград да засилят контрола на бъл...
Всеки ден във Великобритания влизат хиляди терористи заради отслабената система за следенето им, алармираха властите. Годишно милиони чужденци премина...