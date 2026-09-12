Всичко за Граничен Контрол

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Нямаме граничари трафиканти

Нямаме граничари трафиканти

Гранични полицаи не участват в нелегални канали за преминаване на българо-турската граница. Това увери шефът на "Гранична полиция" Антонио Ангелов пре...

07 април | 8:55
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