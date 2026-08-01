Мелони затвори границата с Испания! Какво се променя за туристите

От днес Италия официално възстанови за един месец граничния контрол по въздушните и морските връзки с Испания. Решението идва след безпрецедентната миграционна криза в испанския анклав Сеута, където за броени дни от Мароко пристигнаха около 60 000 мигранти, пише БТА.

Мярката няма да засегне европейските туристи, уверяват италианските власти. Българите, както и всички граждани на ЕС, ще могат спокойно да пътуват между Италия и Испания, но трябва да носят валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт.

Кого ще засегнат проверките?

Граничният контрол ще се прилага основно за граждани на държави извън Европейския съюз и Шенген, които пристигат в Италия от Испания със самолет или по море.

Рим подчертава, че целта е да се предотврати евентуално прехвърляне на незаконни мигранти към Италия след случилото се в Сеута.

Защо Италия предприе тази стъпка?

Премиерът Джорджа Мелони заяви, че временните проверки са извънредна мярка за защита на националната сигурност.

„Да защитаваме границите означава да защитаваме сигурността на гражданите, да се борим с незаконната имиграция и да нанесем удар по престъпните мрежи за трафик на хора“, заяви тя.

Според италианските власти решението е съобразено с правилата на Шенген, които позволяват временно възстановяване на граничния контрол при извънредни обстоятелства.

Как започна кризата?

Причината за миграционния натиск е внезапното навлизане на десетки хиляди мигранти в испанския анклав Сеута.

Испанският премиер Педро Санчес обвинява каналджийските мрежи, че са подвели мигрантите, представяйки погрешно решение на испанския Върховен съд. Според слуховете, разпространявани в социалните мрежи, всеки, който стигне до Сеута, щял автоматично да остане в Испания.

В действителност съдебното решение само забранява незабавното връщане на мигрантите без индивидуална правна процедура, но не им дава право на пребиваване или автоматичен достъп до Шенгенското пространство.

Сеута се оказва капан

Макар Сеута да е испанска територия и част от Европейския съюз, анклавът не предоставя автоматичен достъп до останалата част на Шенген за незаконно влезлите мигранти.

За да достигнат континентална Испания, те трябва да разполагат с валидни документи и билет за ферибот – факт, който според испанските власти каналджиите умишлено премълчават.

Политическо напрежение в Европа

Решението на Италия получи подкрепа от няколко европейски държави, а темата предизвика остри дебати за бъдещето на миграционната политика на ЕС.

Междувременно испанските власти съобщиха, че около 48 000 мигранти вече доброволно са се върнали обратно в Мароко, а Мадрид призова европейските партньори към единство вместо разделение.