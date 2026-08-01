Чули от Инстаграм, че е лесно: След Сеута, стотици щурмуваха и Мелиля

Мигрантската криза по южната граница на Европейския съюз продължава да се задълбочава. След масовото навлизане на десетки хиляди мигранти в испанския анклав Сеута, стотици направиха нов опит да проникнат и в Мелиля, а при безпрецедентния миграционен натиск местни медии съобщават за най-малко 57 загинали.

Според испанската национална телевизия около 500 мигранти са се опитали да преминат граничната ограда на Мелиля в четвъртък вечер. Около два часа по-късно е последвал втори опит.

По данни на властите част от мигрантите са хвърляли камъни по служителите на реда, които са използвали сълзотворен газ. Засега няма официална информация колко души са успели да проникнат в анклава. Граничният пункт „Бени Ензар“ остава затворен.

Междувременно кризата в Сеута достигна невиждани мащаби. Според различни оценки между 50 000 и 60 000 мигранти са преминали незаконно от Мароко през последните дни. Президентът на автономния град Хуан Хесус Вивас заяви, че броят им се равнява на близо 70% от населението на Сеута, предава BBC.

Испанският премиер Педро Санчес определи случилото се като „нарушение на териториалната цялост на Испания“ и обвини каналджийските мрежи, че умишлено са подвели мигрантите след решение на Върховния съд, според което мигранти, спрени в морето по пътя към Сеута или Мелиля, не могат автоматично да бъдат връщани в Мароко.

„Трафикантските мрежи използваха това съдебно решение за собствена изгода и разпространиха погрешни тълкувания със светкавична скорост“, заяви Санчес.

Испания вече е изпратила армията в Сеута и Мелиля, за да подсили сигурността по границата. Властите съобщиха, че над 48 000 мигранти доброволно са се върнали в Мароко, а по-късно външният министър Хуан Мануел Албарес заяви, че кризата практически е овладяна.

Свидетели описват драматични сцени.

„Видях хиляди хора, мокри, по бански, които излизаха направо от морето. Повечето просто търсят по-добър живот, но ние не можем да им го дадем“, разказа пред BBC жителката Кармен Гонсалес Бермудес.

Друг местен жител, Виктор Ортис Сотомайор, заяви, че никога не е виждал подобно нещо.

„Градът беше пълен с мигранти – по всички улици и площади. Хората търсеха храна. Полицията дори посъветва магазините да затворят. Всички останахме по домовете си, защото ни беше страх“, каза той.

Кризата доведе и до международни последици. Италия обяви, че временно спира действието на правилата на Шенген по отношение на Испания заради опасения от вторична миграция.

Сеута и Мелиля са испански територии на северното крайбрежие на Африка и представляват единствените сухопътни граници между Европейския съюз и африканския континент. От години те са сред основните маршрути за мигранти, опитващи се да достигнат Европа.

Мигрантската криза предизвика и остри политически реакции в Европа. Италиански представители настояха за временно спиране на действието на Шенгенските правила спрямо Испания, а подобен призив отправи и бившият чешки премиер Андрей Бабиш. Испанският външен министър определи тези изказвания като „неуместни“ за държави партньори и заяви, че Мадрид очаква европейска солидарност, а не политическа демагогия. В отговор Испания дори привика италианския посланик за обяснения.

Премиерът Педро Санчес защити позицията на страната си с публикация в социалната мрежа X, като заяви: „Солидарността и съпричастността са въпрос на избор. Спазването на европейските договори и фактите – не.“

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп определи случващото се в Сеута като „катастрофа“, която според него е резултат от „слаби закони и лошо управление“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също реагира, като заяви, че кадрите от Сеута са „неприемливи“ и случващото се трябва „незабавно да спре“.

Подкрепа за критиките към Испания изразиха и финландският вътрешен министър Мари Рантанен, която заяви, че страната не е успяла да защити външната граница на Европейския съюз, както и германският канцлер Фридрих Мерц, който призова Мароко незабавно да приеме обратно незаконно преминалите мигранти.

Така мигрантската криза в Сеута и Мелиля вече се превръща не само в хуманитарен и граничен проблем, но и в сериозно изпитание за единството на Европейския съюз и функционирането на Шенгенското пространство.

Сред мигрантите има и много непълнолетни, предава CNN. Пред Ройтерс 16-годишният мароканец Аюб Ел Абяд разказва, че заедно със своя братовчед е изминал 12 часа до Сеута, след като двамата гледали видеоклипове в Instagram на мигранти, които успешно преминават границата.

„Миграцията е начин да подобрим живота си. Решихме да опитаме да преминем и да се доверим на Бог“, казва момчето.

Според Ройтерс именно социалните мрежи са изиграли ключова роля за безпрецедентния наплив. След разпространението на информация за решението на испанския Върховен съд много млади мароканци са останали с впечатлението, че преминаването към испанските анклави е станало по-лесно.

Зад мигрантската вълна стоят и сериозни икономически проблеми. Официални данни показват, че един на всеки четирима мароканци на възраст между 15 и 24 години нито учи, нито работи. Допълнителен фактор са и спокойните морски условия през лятото, които правят преплуването до Сеута по-лесно.

Някои анализатори поставят въпроса и за ролята на Мароко. Страната не признава испанския суверенитет над Сеута и Мелиля, които определя като „окупирани територии“, което поражда съмнения дали мароканските власти не са допуснали преминаването на толкова голям брой мигранти без достатъчно активни действия за предотвратяването му.