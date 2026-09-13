Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Планът цели да удари каналджийските мрежи, но правозащитници предупреждават за сериозни рискове
Мадрид и Рим влязоха в остър спор заради мигрантската криза, а проверките по въздух и море вече затрудняват пътуванията
Евродепутат се укри в бар
Местните се затвориха в домовете си от страх. Десетки загинаха, Испания изпрати армията
В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София
Увеличават се и задържаните за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества
Обединяват се премиерите на двете държави
В Анкара са планирани срещи с министрите на вътрешните работи и на правосъдието
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че САЩ са готови да съдействат в борбата срещу нелегалната миграция. Тя говори в Хановер след среща с ръков...
ЕС ще предприеме стъпки за борба с трафикантите на незаконни емигранти в Средиземно море, без да изчака приемането на резолюция по този въпрос в СС на...
Будапеща. България ще засили сътрудничеството с Унгария в областта на нелегалната миграция. Това стана ясно след срещата на вътрешния министър Цветлин...