След щурма към Сеута: 72 жертви, страх и гняв – градът още не може да се съвземе

Само няколко дни след като между 50 000 и 60 000 мигранти нахлуха в испанския анклав Сеута, градът постепенно се връща към ежедневния си ритъм. Магазините отново работят, ресторантите и кафенетата са пълни с местни жители и туристи, но спокойствието е само привидно. Хората продължават да са разтърсени от случилото се, а въпросът кой носи отговорност разделя обществото.

По-голямата част от мигрантите вече са се върнали обратно в Мароко, но някои все още се укриват по хълмовете около града. Междувременно испанската Гражданска гвардия продължава да претърсва морето край плажа, откъдето десетки хиляди души преминаха към испанска територия.

Най-малко 72 души загинаха

Испанските власти съобщиха, че при мигрантската криза са загинали най-малко 72 души. Част от жертвите са се удавили, а други са били стъпкани в паниката при опита да преминат защитните съоръжения по крайбрежието.

Трагедията отново разпали ожесточения дебат за нелегалната миграция както в Испания, така и в останалата част на Европа.

„Не младите хора са виновни“

44-годишният сервитьор Мохамад Абделкадер Дрис, който работи в местен ресторант, смята, че вината не е на мигрантите.

„Ако отвориш границата, естествено е хората да тръгнат. Не младите мъже са виновни, а властите“, казва той пред CNN.

Според него въпреки огромния брой хора ситуацията е можела да бъде далеч по-драматична.

„Можеше да бъде много по-лошо“, признава местният жител.

Мароко: Хората са били подведени

Мароканското вътрешно министерство заяви, че около 40 000 души са се насочили към Сеута през миналата седмица.

Според Рабат много от тях са били подведени от фалшива информация в социалните мрежи, от каналджийски мрежи и от погрешни тълкувания на испанското законодателство, които създали впечатление, че всеки достигнал испанска територия ще може да остане там.

Крайнодесни политици пристигнаха в Сеута

Кризата бързо се превърна и в политическа тема.

През уикенда в Сеута пристигнаха представители на крайнодесни партии и популярни десни инфлуенсъри. Сред тях беше и евродепутатът Алвисе Перес, който призова всички мигранти да бъдат експулсирани.

Изявите му предизвикаха контрапротести с участието на жители на града, включително представители на голямата мюсюлманска общност.

Напрежението се покачи дотолкова, че Перес се укри в местен бар, докато полицията не го изведе под охрана.

„Използват трагедията за политика“

20-годишната студентка Нур Ахмед, която живее в Сеута, обвини крайнодесните политици, че използват кризата за политически цели.

„Те просто се възползват от хуманитарната криза, през която преминава нашият град“, казва тя.

От своя страна крайнодесните определиха случилото се като „нашествие“ и обвиниха испанското правителство, че не защитава достатъчно външните граници.

Градът на четирите култури е под напрежение

Сеута от десетилетия е известна като място, където християни, мюсюлмани, евреи и индуисти живеят сравнително спокойно заедно.

След безпрецедентната мигрантска криза обаче много жители се опасяват, че този модел на съжителство е поставен на сериозно изпитание.