Трагедия в Гърция! Два хеликоптера се сблъскаха докато гасят пожари

Двама души загинаха, след като два противопожарни хеликоптера се сблъскаха във въздуха по време на операция за овладяване на голям горски пожар в Гърция, предава BBC.

Жертвите са датски пилот и гръцки офицер за връзка с пожарната служба. Другият екипаж – британски пилот и втори гръцки координатор – оцеля, като двамата са с леки наранявания.

Инцидентът е станал на около 65 километра западно от Атина, докато двата хеликоптера Bell, наети от австралийската компания McDermott Aviation, участвали в гасенето на мащабен пожар на границата между областите Атика и Беотия.

Единият хеликоптер избухнал във въздуха

Видео от катастрофата показва как единият хеликоптер се удря в перките на другия. След сблъсъка машината избухва в пламъци и пада в дере, докато вторият хеликоптер успява да извърши аварийно кацане.

Екипажът на единия хеликоптер е спасен жив, а другият е открит в безсъзнание. По-късно лекарите констатирали смъртта на двамата души на борда.

Всички хеликоптери Bell са спрени от полети

След трагедията гръцките власти временно преустановиха полетите на всички противопожарни хеликоптери Bell в страната до приключване на разследването.

Британският пилот и гръцкият координатор, които са били на борда на втория хеликоптер, са транспортирани в болница. Те са останали в съзнание и ще бъдат наблюдавани в следващите 24 часа като предпазна мярка.

По информация на гръцките власти британският пилот е бил нает специално за противопожарния сезон и не е част от официална помощ, изпратена от Великобритания.

Мицотакис изрази съболезнования

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази „най-дълбоката си скръб“ за трагедията.

В публикация в социалната мрежа X той заяви, че загубата на гръцкия координатор и датския пилот „изпълва всички ни с тъга“, и поднесе съболезнования на техните близки.

Докато разследването на инцидента продължава, останалите противопожарни сили не спират борбата с огнената стихия.

В операциите участват хеликоптери Erickson Air-Crane, Chinook и самолети Canadair.

Според гръцките медии повече от 500 пожарникари вече трето денонощие се борят с мащабни пожари в районите Порто Гермено, Псата, Фокида, Мегара и остров Кефалония.

Междувременно големи пожари продължават да горят и във Франция и Испания, макар че част от огнищата вече са локализирани и стотици хиляди евакуирани жители постепенно се завръщат по домовете си.

Експертите предупреждават, че макар повечето горски пожари да са причинени от човешка дейност, климатичните промени създават все по-благоприятни условия за бързото им разпространение. Меката и влажна зима е довела до обилен растеж на растителността, която впоследствие е изсъхнала по време на продължителните горещини и се е превърнала в леснозапалим „горивен материал“.