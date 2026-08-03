Силно земетресение разтърси Египет

Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет в ранните часове на деня, съобщиха египетските власти, цитирани от Ройтерс.

Трусът е регистриран около 3:00 часа местно време, а епицентърът му е бил на около 38 километра от град Суец.

Международните сеизмологични центрове отчитат различни стойности на магнитуда. Германският изследователски център по геонауки (GFZ) първоначално съобщи за земетресение с магнитуд 5,4, с епицентър на 10 километра дълбочина, докато Геоложката служба на САЩ (USGS) оцени силата му на 5,3 по Рихтер.

Засега няма данни за жертви и разрушения

След труса Египетският Червен полумесец задейства план за действие при извънредни ситуации в засегнатите губернаторства.

До момента няма информация за пострадали хора или сериозни материални щети.

От организацията призоваха гражданите да избягват сгради с видими поражения и да следят единствено официалната информация, докато властите продължават огледите и оценката на ситуацията.

Усетено е и в Александрия

По данни на Египетския национален институт по астрономия и геофизика, земетресението е било усетено и в Александрия, разположена на около 200 километра северозападно от Кайро на брега на Средиземно море.

Към момента няма съобщения за вторични трусове или сериозни последствия.