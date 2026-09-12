Силно земетресение разтърси Египет
Няма пострадали
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Няма пострадали
ЦСКА спечели първи мач за новата 2016 година. "Червените" успяха да надделеят над елитния украински тим "Александрия" с 4:2 в контрола, изиграла се в...
ЦСКА ще изиграе първата си контролна среща през тази година, днес, от 17 часа, срещу украинския ФК "Александрия". Проверката ще се състои на базата н...