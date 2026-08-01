Взеха ни за мезе! Мигранти си правят селфита и скандират "Да живее Санчес!", докато нахлуват

Хиляди мигранти превзеха испанския анклав Сеута, а социалните мрежи се изпълниха с видеа, които показват как част от тях празнуват достигането до европейска територия. Някои преплуват морето със селфи стик в ръка, други влачат велосипеди през вълните, а трети снимат всяка секунда от опасното си пътуване. Междувременно Испания и Европа са изправени пред най-сериозната миграционна криза от години.

Испанският анклав Сеута се превърна в сцена на безпрецедентна миграционна вълна. Само за два дни десетки хиляди мигранти преминаха от Мароко към испанската територия – едни по суша, други по море.

Испанският премиер Педро Санчес определи случващото се като „нарушение на териториалната цялост на Испания“, докато силите за сигурност се опитват да овладеят ситуацията. Твърди се, че 48 000 са върнати в Мароко, а Мелони междувременно затвори границите с Италия.

Велосипед през морето

Най-голямо внимание привлякоха кадрите, публикувани от самите мигранти, съобщава Daily mail.

На едно от най-коментираните видеа млад мъж преплува морето, като държи велосипед над водата, за да не потъне. След като достига брега на Сеута, спокойно излиза на сушата и започва да бута велосипеда по плажа.

В друго видео мигрант снима цялото си опасно пътуване със селфи стик, докато плува към испанския бряг. На заден фон звучи музика, а кадрите изглеждат по-скоро като туристически клип, отколкото като едно от най-рискованите морски преминавания.

Празненства след пристигането

Социалните мрежи се изпълниха и с видеоклипове на хора, които празнуват достигането си до европейска територия.

Млада жена, напълно мокра след преплуването, е заснета как се разхожда по крайбрежната алея на Сеута с широка усмивка. По-късно същата жена се появява в друго видео, докато обикаля улиците на града заедно с група младежи, държейки в ръка калъф за телефон на луксозната марка Fendi.

Други видеа показват групи мигранти, които правят знаци за мир към камерите и скандират:

„Да живее Педро Санчес!“

Деца играят в парковете

Испански жители публикуваха собствени кадри, показващи десетки непридружени деца, които играят по парковете и площадите на Сеута.

Според очевидци градът буквално е бил залят от новопристигнали хора, а местните власти трудно успяват да се справят с внезапния наплив.

Стотици продължават да плуват

На живо излъчвани кадри от границата показват стотици мигранти, събрани на хълм над Сеута, откъдето наблюдават испанската територия.

Мароканските сили за сигурност използват сълзотворен газ, за да ги разпръснат, но въпреки това десетки продължават да скачат във водата и да плуват към Европа.

По същото време други групи вече започват да се връщат обратно към Мароко, осъзнали, че животът в Сеута не е такъв, какъвто са очаквали.

Според Рашид Сбихи, който представлява служителите на испанската Гражданска гвардия, Сеута е изправена пред „сериозна хуманитарна криза“.

По думите му хиляди мигранти, сред които и много непридружени деца, спят по паркове, площади и тротоари, а мнозина се лутат без храна, вода и подслон.

„Хората продължават да влизат. Подкрепленията, включително испанските военни, засега основно оказват помощ на пострадалите и участват в хуманитарните операции. Ситуацията е хаотична“, заявява той.

Мароканските сили за сигурност изпратиха допълнителни полицейски части по границата.

Според правозащитни организации властите са използвали водни оръдия, а на места са били произведени и предупредителни изстрели във въздуха, за да бъде спряно ново масово преминаване към испанска територия.

Въпреки това десетки хора продължили да скачат във водата и да плуват към Сеута.

Защо избухна кризата?

Испанските власти смятат, че една от основните причини е неотдавнашно решение на испанския Върховен съд.

Съдът постанови, че мигрантите, пристигнали по море, не могат автоматично да бъдат връщани в Мароко без индивидуална процедура.

Според премиера Педро Санчес трафикантските мрежи са представили това решение напълно погрешно.

„Изглежда това тълкуване на съдебното решение се е разпространило като горски пожар чрез каналите на организациите за трафик на хора и е довело до масовия наплив“, заяви испанският министър-председател.

Мечтата за Европа

Испания остава една от основните входни точки към Европа за хора, които търсят по-добър живот или бягат от бедност и насилие.

За да достигнат Сеута, мигрантите най-често преплуват около пет километра от мароканския град Фнидек. Други тръгват от близкия Белюнеш, откъдето разстоянието е по-кратко.

Мнозина рискуват живота си, вярвайки, че щом стъпят на испанска земя, ще могат лесно да продължат към останалата част на Европа.

Реалността обаче се оказва различна.