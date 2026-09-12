Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Между 3000 и 5000 мигранти все още са блокирани в испанския анклав, а Брюксел настоява за по-силен натиск върху Мароко
Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
Евродепутат се укри в бар
Невероятни кадри от инвазията от Мароко
Местните се затвориха в домовете си от страх. Десетки загинаха, Испания изпрати армията
Ердоган натиска ЕС за съюзник срещу Русия
Убеден съм, че разумът ще победи популизма и ще изградим стабилност и сила в региона, каза Борисов Единствено с воля и решителност от страна на ЕС и...
Вярвам, че заедно – с воля от ЕС и Турция, може да намерим изход за решаване на мигрантската криза. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на сре...
Премиерът Бойко Борисов разговаря с канцлера на Федерална република Германия Ангела Меркел относно все по-усложнената и тежка ситуация във връзка с ми...
Какво е европейското измерение на проблемите с новия тероризъм и мигрантската криза. Този проблем събра на голяма кръгла маса десетки представители на...
Премиерът Бойко Борисов заяви, че се надява да бъде постигнато споразумение с Турция, след което Анкара да изпълни своите ангажименти. Министър-предсе...
Взели сме всички мерки за това българският народ да бъде спокоен. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по-рано днес в село Лозенец, Ямбол,...
1,25 милиона бежанци са подали молба за търсене на убежище в Европа през 2015 г., информира европейската статистическа служба Евростат. Рекордната циф...
Бежанци се редят на опашка за храна в транзитен лагер в предградие на Атина
В никакъв случай не трябва да се подценява сериозността на ситуацията около мигрантската криза, но насилственият национализъм не е решение на проблема...
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че Европейският съюз ще направи нова среща на върха с Турция за мигрантската криза в началото на...
Унгарският премиер с визита в Кремъл на 17 февруари Унгарският министър-председател Виктор Орбан обвини Брюксел в провал с бежанците. "Политиката на...
Изходът от мигрантската криза в Европа ще бъде намерен по външните граници на ЕС и отвъд тях, заявиха днес германският канцлер Ангела Меркел и австрий...