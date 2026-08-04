Извънредно! ЕС свиква министри заради мигрантите в Сеута

Министрите на вътрешните работи на държавите от Европейския съюз се събират днес на извънредно заседание, посветено на миграционната криза в испанския анклав Сеута.

Срещата започва в 11:00 часа българско време и ще се проведе чрез видеоконферентна връзка. Освен министрите в нея ще участват представители на Фронтекс, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол.

Повод за извънредния съвет стана масовото незаконно преминаване на над 60 000 мигранти от Мароко към испанския анклав в Северна Африка през миналата седмица.

На проведената вчера подготвителна среща на посланиците на държавите членки е било отчетено, че почти всички мигранти вече са върнати обратно в Мароко.

От ирландското председателство на Съвета на ЕС посочиха, че не се наблюдава последващо придвижване на мигранти към европейския континент или към други държави членки, което показва, че към момента ситуацията е овладяна.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европейският съюз да засили още повече охраната на външните си граници и да увеличи подкрепата за Мароко, за да не се допусне повторение на подобна миграционна вълна.

Въпреки критиките, отправени от някои държави, сред които Италия, общата оценка на страните членки е, че реакцията на европейските институции е била навременна и кризата е овладяна сравнително бързо.