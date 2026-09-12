Извънредно! ЕС свиква министри заради мигрантите в Сеута
Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
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Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
Готова е на срещи, за да представи подробности и да обсъди сериозността злоупотребите
В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София
В сигналите се визира нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR.
Мащабната операция тече в България, Гърция, Германия, Франция, Албания и Обединеното кралство
Иззети са 174 пратки с фалшива валута
Данни на Европол
Акцент в разговора бе доброто оперативно взаимодействие с Европол
Новият МВР министър на срещи в Люксембург
Още във вторник от българска страна бе обявено, че ще се търси международна помощ
Платно на световноизвестния художник Джаксън Полък е открито в България
Извършени са полицейски акции в 14 държави
България е в контакт с Европол
Набезите се извършват от престъпни банди, които са специализирани
Ето с кого ще се срещне
Причинени са загуби за милиони евро на германски инвеститори
След получена информация от страна на Европол и извършена от ГДБОП-МВР проверка
Очакват се и кражби на медикамента
Общо 407 души са арестувани при мащабна операция Опсон 9 (Opson IX) на Интерпол и Европол
COVID–19 оказва влияние върху цялостната система за сигурност на Европейския съюз